ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Пашинян подаст в отставку в конце апреля

05.04.2021 14:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подаст в отставку в конце апреля, сказала глава фракции "Мой шаг" Лилит Макунц в понедельник журналистам.


По словам депутата, день отставки еще не уточнен, но это произойдет в конце текущего месяца, передает armeniasputnik.am

Что касается предвыборного списка правящей силы, то, как отметила Макунц, до мая его не будут составлять.

"Для меня очевидно, кто будет первым номером, но окончательное решение примет "Гражданский договор". Что касается состава общего списка, то до мая мы этот вопрос обсуждать не будем. То есть, рассмотрим тогда, когда выработаем механизм, на основе которого будет формироваться список", - сказал Макунц.

Вместе с тем, парламентарий не исключила вероятность появления в списке новых имен.

Касаясь шансов правящей силы на предстоящих внеочередных парламентских выборах, Макунц отметила, что у них высокий рейтинг, но об итогах можно будет судить только после голосования.

18 марта премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что 20 июня в Армении состоятся внеочередные парламентские выборы.

Согласно опросу, проведенному Gallup International Аssociation, 31,7% опрошенных готовы голосовать за блок "Мой шаг". Рейтинги оппонентов ниже 6%.

Если сравнивать с прошлым опросом, то рейтинг блока "Мой шаг" снизился на 1,4%. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подаст в отставку в конце апреля, сказала глава фракции "Мой шаг" Лилит Макунц в понедельник журналистам.
 
Новости дня
Новости разные
 
Бузова назвала Собчак крысой и ошеломила публику
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by