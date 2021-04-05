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Мишустин: Поставки белорусских нефтепродуктов создали новый транспортный коридор
05.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Союзном государстве появился новый международный транспортный коридор. Уже сейчас через морские порты России перевезено более 220 тысяч тонн белорусских нефтепродуктов. Это на четверть больше запланированных объемов, заявил Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями, передает «МИР 24».
«По поручению президента в начале этого года правительство проработало и подписало межправительственное
Также он рассказал о новой программе развития Арктики. По словам премьер-министра, на ее реализацию направлено около 15 миллиардов рублей. Цель – создать в регионе новые рабочие места и повысить доходы людей.
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Уже сейчас через морские порты России перевезено более 220 тысяч тонн белорусских нефтепродуктов.
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