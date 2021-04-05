Мишустин: Поставки белорусских нефтепродуктов создали новый транспортный коридор

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Союзном государстве появился новый международный транспортный коридор. Уже сейчас через морские порты России перевезено более 220 тысяч тонн белорусских нефтепродуктов. Это на четверть больше запланированных объемов, заявил Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями, передает «МИР 24».

«По поручению президента в начале этого года правительство проработало и подписало межправительственное соглашение о поставке белорусских нефтепродуктов через российские морские порты. Этот документ рассчитан на три года и предусматривает возможность автоматического продления. За это время должно быть перевезено почти 10 млн тонн белорусских нефтепродуктов. Образована уже не просто цепочка экспортных поставок в рамках Союзного государства, а по сути создан новый международный транспортный коридор», – заявил Мишустин.

Также он рассказал о новой программе развития Арктики. По словам премьер-министра, на ее реализацию направлено около 15 миллиардов рублей. Цель – создать в регионе новые рабочие места и повысить доходы людей.