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Погода в СНГ: в Беларуси – ветрено, в Армении – солнечно и жарко

05.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Потепление до 15 градусов ждет на этой неделе жителей Москвы и области. Правда, ночные температуры по-прежнему будут со знаком минус. О погоде в странах Содружества расскажут корреспонденты телеканала «МИР 24».

Сегодня в Беларуси ветрено. Порывы в некоторых районах достигают 20 метров в секунду. Днем столбики термометров поднимутся до 13 градусов тепла. Запоздалая весна поставила аграриев в сложное положение. Посевную нужно провести в короткие сроки – за 10-12 дней. Планируется засеять почти два с половиной миллиона гектаров яровых культур. Для этого будут задействованы 37 тысяч трактористов и механизаторов.

Сегодня в Бишкеке облачно и дождь. Синоптики обещают, что днем воздух прогреется до плюс 14 градусов. Продолжительные осадки позволили любителям лыж и сноубордов повторно закрыть зимний сезон. В ближайших от столицы горах снега так много, что на выходных горнолыжные базы вновь открылись и пригласили всех желающих на повторное закрытие сезона. По словам организаторов, в этот раз закрыли его окончательно.

Жители Алматинской области в Казахстане ждут настоящей весенней погоды. Пока же, по данным синоптиков, контраст между самым холодным и теплым местом региона составляет около 15 градусов. Хорошо нужно одеваться туристам, которые хотят посетить плато Мынжылкы: в горах минус пять. Комфортнее всего в местечке Баканас – десять градусов тепла. Из-за неравномерного прогревания воздуха на Капчагайском водохранилище сейчас сильный ветер – до 22 метров в секунду. В Алматы – снова дождь и плюс пять. Осадки продлятся до позднего вечера. К концу недели воздух в южной столице Казахстана прогреется до 18 градусов.

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В Душанбе тепло и солнечно. Воздух днем прогреется до плюс 18. По прогнозам синоптиков, ясная погода в республике продержится до середины недели. Что радует футбольных болельщиков. В стране накануне стартовал чемпионат Таджикистана по футболу. Теперь матчи проходят со зрителями на трибунах. Их поддержка помогла спортсменам Худжанда на своем поле одержать победу над столичным клубом.

Жаркая и солнечная погода в ближайшие дни ждет жителей Армении. На территории республики температура постепенно повысится на 8-10 градусов. Теплые воздушные массы пришли в республику с Аравийского полуострова. На юге – в Сюнике – температура воздуха прогреется до 32 градусов, в Араратской долине и Ереване до плюс 29. Здесь сейчас активно цветут абрикосовые деревья. Полюбоваться этой красотой можно до конца апреля.



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О погоде в странах Содружества расскажут корреспонденты телеканала «МИР 24».
 
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