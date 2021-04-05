|
Погода в СНГ: в Беларуси – ветрено, в Армении – солнечно и жарко
05.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сегодня в Беларуси ветрено. Порывы в некоторых районах достигают 20 метров в секунду. Днем столбики термометров поднимутся до 13 градусов тепла. Запоздалая весна поставила аграриев в сложное положение. Посевную нужно провести в короткие сроки – за 10-12 дней. Планируется засеять почти два с половиной миллиона гектаров яровых культур. Для этого будут задействованы 37 тысяч трактористов и механизаторов.
Сегодня в Бишкеке облачно и дождь. Синоптики обещают, что днем воздух прогреется до плюс 14 градусов. Продолжительные осадки позволили любителям лыж и сноубордов повторно закрыть зимний сезон. В ближайших от столицы горах снега так много, что на выходных горнолыжные базы вновь открылись и пригласили всех желающих на повторное закрытие сезона. По словам организаторов, в этот раз закрыли его окончательно.
Жители Алматинской области в Казахстане ждут настоящей весенней погоды. Пока же, по данным синоптиков, контраст между самым холодным и теплым местом региона составляет около 15 градусов. Хорошо нужно одеваться туристам, которые хотят посетить плато Мынжылкы: в горах минус пять. Комфортнее всего в местечке Баканас – десять градусов тепла. Из-за неравномерного прогревания воздуха на Капчагайском водохранилище сейчас сильный ветер – до 22 метров в секунду. В Алматы – снова дождь и плюс пять. Осадки продлятся до позднего вечера. К концу недели воздух в южной столице Казахстана прогреется до 18 градусов.
В Душанбе – тепло и солнечно. Воздух днем прогреется до плюс 18. По прогнозам синоптиков, ясная погода в республике продержится до середины недели. Что радует футбольных болельщиков. В стране накануне стартовал чемпионат Таджикистана по футболу. Теперь матчи проходят со зрителями на трибунах. Их поддержка помогла спортсменам Худжанда на своем поле одержать победу над столичным клубом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О погоде в странах Содружества расскажут корреспонденты телеканала «МИР 24».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)