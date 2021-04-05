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В России на параде Победы покажут новейший бронеавтомобиль для зенитчиков

05.04.2021 14:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новейший бронеавтомобиль «Тайфун-ПВО» для перевозки расчетов переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) на колесном шасси впервые пройдет в составе механизированной колонны на предстоящем параде в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Минобороны России, пишет ТАСС.


На предыдущих парадах Победы уже встречались обычные «Тайфуны». Фото: wikipedia.org

«В состав мехколонны включены также пять типов бронеавтомобилей повышенной защищенности семейства „Тайфун“, причем образец „Тайфун-ПВО“ по Красной площади пройдет впервые», — сообщили в ведомстве.

Бронеавтомобиль «Тайфун-ПВО» создан на базе легкого бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ» и представляет из себя специально адаптированную для перевозки расчета ПЗРК машину. Для борьбы с низколетящими целями на крыше установлен 12,7-миллиметровый пулемет, а также присутствует специальный люк для оператора переносного зенитного ракетного комплекса. Полная масса броневика — чуть более 14 тонн, а максимальная скорость — более 100 км/ч.

 
 
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Экипаж машины сможет поражать воздушные цели из пулемета и ПЗРК.
 
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