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Павел Латушко и Антон Мотолько сообщают о том, что их счета в белорусских банках заблокированы

05.04.2021 14:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Павел Латушко и Антон Мотолько сообщают о том, что их счета в белорусских банках заблокированы. Вероятно, это связано c включением их в составляемый КГБ список лиц, причастных к террористической деятельности.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Сегодня утром был заблокирован счет Павла Латушко в МТБанке.

— По моим сведениям это связано с возбуждением уголовного дела по статье 289 часть 3
«Акт терроризма». Полностью абсурдное и незаконное обвинение. Правовой дефолт, — прокомментировал это в своем телеграм-канале Павел Латушко.


Фото: телеграм-канал Павла Латушко

Антон Мотолько также сообщил, что сегодня были заблокированы его счета в Альфа-Банке и Приорбанке. Как отмечает Мотолько, утром он еще успел оплатить налог в качестве ИП за первый квартал.

2 апреля КГБ обновил «Перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности». Список пополнился восемнадцатью новыми фамилиями. В списке из политиков — Светлана Тихановская и Павел Латушко. А также блогер Антон Мотолько и бывшие силовики: экс-сотрудник спецподразделения «Алмаз» МВД Беларуси Игорь Макар, один из создателей BYPOL Андрей Остапович, бывший следователь СК Светлана Хилько, бывший офицер ГУБОПиК Станислав Лупоносов. Также КГБ добавил в список задержанного за подготовку терактов Вячеслава Малейчука. Основанием для включения в этот список стали предъявленные обвинения по ст. 14 (Покушение на преступление) и ст. 289 (Акт терроризма) УК Республики Беларусь.

 
 
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Судя по всему, это связано с включением их в составляемый КГБ список лиц, причастных к террористической деятельности.
 
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