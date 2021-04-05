Источник материала: Tut.by

Павел Латушко и Антон Мотолько сообщают о том, что их счета в белорусских банках заблокированы. Вероятно, это связано c включением их в составляемый КГБ список лиц, причастных к террористической деятельности.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Сегодня утром был заблокирован счет Павла Латушко в МТБанке.

— По моим сведениям это связано с возбуждением уголовного дела по статье 289 часть 3

«Акт терроризма». Полностью абсурдное и незаконное обвинение. Правовой дефолт, — прокомментировал это в своем телеграм-канале Павел Латушко.



Фото: телеграм-канал Павла Латушко

Антон Мотолько также сообщил, что сегодня были заблокированы его счета в Альфа-Банке и Приорбанке. Как отмечает Мотолько, утром он еще успел оплатить налог в качестве ИП за первый квартал.

2 апреля КГБ обновил «Перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности». Список пополнился восемнадцатью новыми фамилиями. В списке из политиков — Светлана Тихановская и Павел Латушко. А также блогер Антон Мотолько и бывшие силовики: экс-сотрудник спецподразделения «Алмаз» МВД Беларуси Игорь Макар , один из создателей BYPOL Андрей Остапович , бывший следователь СК Светлана Хилько , бывший офицер ГУБОПиК Станислав Лупоносов . Также КГБ добавил в список задержанного за подготовку терактов Вячеслава Малейчука . Основанием для включения в этот список стали предъявленные обвинения по ст. 14 (Покушение на преступление) и ст. 289 (Акт терроризма) УК Республики Беларусь.