Может ли женщина не заметить беременность

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Истории, когда женщина довольно продолжительное время не знала, что беременна, периодически озвучиваются в обществе. И каждый раз они вызывают удивление: как же такое может быть? Врачи же не удивляются такому варианту. Ведь есть несколько причин, когда интересное положение остается загадкой даже для самой женщины. Так почему можно не заметить беременность? « АиФ » ответила Татьяна Буцкая, врач-педиатр, эксперт ОНФ, председатель всероссийского общественного движения «Совет матерей».



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— В наше время чаще всего женщины узнают о беременности на ранних сроках. Тем не менее случаи, когда новость о скором рождении ребенка становится для будущей мамы сюрпризом, все же бывают.

Причины могут быть разные.

1. Ложноотрицательный тест на беременность

В 99% случаев аптечные тесты не «врут». Если в моче женщины содержится ХГЧ (гормон беременности, который начинает вырабатываться на второй день после имплантации оплодотворенной яйцеклетки), то результат будет положительный. Ошибка может быть, например, либо из-за очень ранних сроков беременности (задержки менструации еще нет, а уровень ХГЧ в крови мал), либо из-за приема мочегонных препаратов. Если вы подозреваете, что беременны, а результат отрицательный, купите другой тест. В тестах разных производителей используются реактивы разной чувствительности, возможны погрешности. Сделайте тест на следующий день. Еще один вариант — сдайте кровь на ХГЧ. Это самый точный способ определить беременность. Также при желании можно записаться на УЗИ.

2. Неправильный диагноз

Эта ошибка встречается и в наше время. При гинекологическом осмотре врач может принять беременность за миому — доброкачественную опухоль матки.

3. Нарушение менструального цикла

Бывает, что месячные «отстают» от графика. Задержки могут быть дольше стандартных 28−30 дней. У женщин, страдающих олигоменореей, интервалы между менструациями составляют больше 40 дней. Проблемы с циклом обычно вызваны гормональными нарушениями или гинекологическими заболеваниями. Женщины привыкают жить с таким нерегулярным циклом и часто забывают о том, когда критические дни были в последний раз. Многие знают, что месячные могут сбиться из-за переезда, поездки за границу, развода, резкого похудения. Все это стресс для организма, поэтому на него и списывают задержку.

4. Кровянистые выделения

Будущая мама, не знающая о своей беременности, может принять их за менструацию. Отсюда и широко распространенный миф: месячные могут идти во время беременности на протяжении нескольких месяцев. Но это заблуждение. Во время менструации внутренний слой матки (эндометрий) отторгается. Если его нет, невозможен процесс имплантации. По мнению специалистов, женщины путают кровянистые выделения с месячными. Чаще всего их причиной оказываются угроза выкидыша, полипы шейки матки, а также ее повреждения во время интимной близости.

5. Лишний вес

Обладательницы пышных форм нередко страдают от гормональных нарушений и сбоев цикла. Женщинам, страдающим ожирением, сложно забеременеть. Если задержка осталась незамеченной, такая участь может ожидать и живот. Будущая мама решит, что еще немного поправилась.

6. Многолетнее бесплодие

После сотни безуспешных попыток зачать малыша женщина может смириться со своим диагнозом и перестать следить за циклом. Лично знаю случаи, когда женщины приходили к выводу, что забеременеть не смогут, усыновляли детей, а потом в течение года беременели и узнавали об этом только с началом шевелений детей (на 20 неделе).

7. Желудочно-кишечные проблемы

Задержку можно пропустить, а токсикоз — принять за обострение гастрита. Такие случаи тоже не редкость.

В интересах женщины как можно быстрее узнать о своей беременности и убедиться, что она развивается правильно. Внематочная беременность приведет к разрыву трубы на 5−6-й неделе, и женщина может погибнуть. Замершая беременность тоже несет опасность: мертвое плодное яйцо может вызвать воспаление и сепсис.

Своевременно диагностированная беременность и в интересах будущего ребенка. Интересное положение женщины требует особого отношения и соблюдения здорового образа жизни. Алкоголь, сигареты, таблетки, вредные условия работы и десятки других факторов могут повлиять на течение беременности и развитие плода.

Будущей матери желательно наблюдаться у врача с ранних сроков. У этого множество плюсов. Акушер-гинеколог убедится, что все в норме, в первые шесть недель для профилактики серьезных пороков развития плода назначит фолиевую кислоту, сделает биохимию крови, направит на скрининг и т.д.

Однако не буду пугать тех, кто узнал о беременности слишком поздно. Тот факт, что женщина не подозревает какое-то время о своей беременности автоматически, не означает, что впоследствии будут проблемы. Большинство пациенток рожают здоровых детей.