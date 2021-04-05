«Не заменит надлежащую прелюдию». Женщина пила кофе для более сильного оргазма и поделилась результатами

Источник материала: Tut.by

34-летняя журналистка и блогерша Надя Бокоуди из Австралии захотела проверить на себе тренд из TikTok и выяснить, действительно ли чашка эспрессо может повлиять на сексуальную жизнь. Результаты эксперимента приводит lenta.ru со ссылкой на News.com.au.



Фото: facebook.com/nadiabokody

Бокоуди выпивала двойной эспрессо перед тем, как использовать вибратор. По словам женщины, после употребления напитка наступал более интенсивный оргазм.

Гинеколог из Мельбурна Джозеф Сгрой объяснил, почему женщине так понравился этот опыт: «Интересно, что кофеин влияет на кровеносные сосуды по-разному. Кровеносные сосуды головного мозга и легких имеют тенденцию сужаться, а сосуды желудка — расширяться. Добавьте это к влиянию на мозг в качестве стимулятора, и вы можете ощутить улучшение оргазма».

Но, по словам специалиста, кофеин не может заменить «надлежащую прелюдию и привязанность к партнеру». «Здоровое уважение друг к другу намного превзойдет любую пользу, которую вы можете получить от кофе», — пояснил он. Также гинеколог добавил, что безопасно пить кофе перед сексом, если у вас нет сердечно-сосудистых заболеваний и вы не страдаете от повышенного давления.

На сегодня не существует научных исследований на эту тему. В 2018 году опыты на крысах показали связь между употреблением кофеина и полом: самки крыс, которым вводили кофеин, проявляли больше раздражительности.