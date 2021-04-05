В Новом свете в одном из старых зданий сейчас открывается ресторан «Пешков», а летом еще и отель

Источник материала: Tut.by

В гродненском районе Новый свет 8 апреля откроется ресторан «Пешков». Он разместится в доме на углу Горького и 17 Сентября, который начали реконструировать в октябре 2019 года. В планах владельца — к лету открыть в обновленном здании и гостиницу «Новый свет», сообщает портал Hrodna.life.



Фото: instagram.com/peshkov_grodno

В 2019 году старый дом в районе Новый свет на аукционе купил индивидуальный предприниматель из Гродно, у которого есть собственное проектное бюро. Тогда стоимость сделки не сообщали.

Дом на Горького, 27, был построен в 1883 году. До Второй мировой войны он принадлежал еврейской семье. В нем находился магазин колониальных товаров Канеля. Дочка хозяина училась игре на скрипке и часто репетировала перед открытым окном, вспоминали старожилы района Новый свет.

Собственник в целом сохранил пропорции и объемы, характерные для исторической застройки Нового света. Правда, маленькую мансарду перестроили в целый мансардный этаж с арочными окнами, что для района совсем не характерно.



Так выглядели комнаты в здании до реконструкции. Фото: Hrodna.life





Толщина стен здания доходит до 1,5 метров. В ходе реконструкции оказалось, что между стенами были опилки и мусор. Все это строители вычистили и заменили современными стройматериалами. Деревянные межэтажные перекрытия заменили на монолитные. Также усилили фундамент.

Реставрационные работы были начаты в октябре 2019 года — и вот 8 апреля здесь откроется ресторан.

Он будет находиться на первом этаже. В нем — два зала, которые рассчитаны на 18 и 22 места. Заведение будет специализироваться на европейской и восточной кухне.

— Ресторан назвали «Пешков» — это настоящая фамилия писателя Максима Горького, именем которого названа улица, где мы находимся. Нашей главной задачей было сделать уютное и хорошее место. Мы отказались от полуфабрикатов и готовим все сами. Также не используем замороженное мясо. А еще наш повар сам сушит полендвицу, делает бастурму и маринады, — рассказала Hrodna.life управляющая комплексом Алена Молохвей.

К лету в этом же здании откроется отель «Новый свет». В нем будет всего восемь номеров, но каждый из них будет иметь свои названия, стиль и интерьер. Также можно будет заказать апартаменты, где помимо жилой комнаты, будет кухня.

— У каждого нашего номера своя история и название. Например, будут комната-кабинет, комната-библиотека, комната-спальня и другие, — говорит Алена Молохвей. — Мы также восстановили лавку колониальных товаров. Как и 100 лет назад, у нас можно будет найти товары, которые привозили из далеких колоний: чай из Китая, Индии, Цейлона, кофе из Америки и Африки, чайную посуду, тростниковый сахар, шоколад, натуральный мармелад, леденцы и другое.