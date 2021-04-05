Активист из Солигорска подсчитал, как за 15 лет изменилась плата за содержание в изоляторах

Источник материала: Tut.by

Активист из Солигорска Павел Батуев подсчитал , насколько за 15 лет подорожало для арестантов содержание в изоляторах. Этими наблюдениями он поделился в своем аккаунте в инстаграме. Батуев пришел к выводу, что за это время, исходя, как он выразился, из «индекса Окрестина», белорусы стали жить лучше в 2,5 раза.



Фото: канал «Стачком ОАО «Беларуськалий» в телеграме

По части 2 статьи 18.6 Процессуально-исполнительного кодекса Беларуси административно арестованные обязаны сами оплатить питание в изоляторе. Сейчас оно стоит в сутки пол базовой величины, или 14,5 рубля.

«У 2006 годзе суткі ў ізалятары каштавалі арыштанту 15% базавай велічыні. Базавая велічыня тады складала 31 000 рублёў, а курс даляра прыблізна 2149 рублёў (данные по официальному курсу доллара по Нацбанку за апрель 2006 года. — Прим. ред.). То бок 2,16 USD/суткі. Зараз суткі каштуюць 50% базавай, а базавая 29 рублеў, курс бакса 2,63. То бок зараз суткі каштуюць 5,49 USD. Такім чынам, калі мяркаваць па індэксу Акрэсьціна, за 15 год мы сталі жыць у 2,5 разы лепш», — написал Павел Батуев и подкрепил свои слова документом на оплату содержания в изоляторе за 2006 год.



Фото: инстаграм Павла Батуева

Активиста неоднократно задерживали и давали ему сутки. Напомним, Павел Батуев был задержан в Солигорске 3 октября 2020 года. Его судили по статье 23.34 и дали 10 суток ареста.

25 марта 2021 года, в День Воли, Батуева задержали силовики на весь день. Позднее он рассказал, что ему устроили «тур выходного дня» по правоохранительным учреждениям города.

«Выпустили без протоколов и штрафов. Так и не понял, за что мне этот тур выходного дня. Уже после того, как вышел, узнал, что в Солигорске задерживали нескольких человек (не все вышли на свободу) и у некоторых прошли дома обыски», — написал он тогда в фейсбуке.