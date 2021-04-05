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Под Щучином пройдет белорусский Burning Man. Что за фестиваль и почем билеты?
Источник материала: Tut.by
Этим летом под Щучином пройдет
Идея провести белорусский Burning Man возникла у авторов в период закрытых границ. Они зовут белорусов самостоятельно организовать на фестивальной площадке быт и досуг, а местом сбора выбран аэродром под Щучином, что в двухстах километрах от столицы. Свой выбор организаторы объясняют так:
— Щучинский аэродром и его окрестности — богатое свободными пространствами место, где в разных зонах можно разместить палаточные лагеря, зоны активации и фудкорт, а также самолеты и вертолеты малой авиации, которыми можно будет воспользоваться на фестивале.
Организаторы акцентируют внимание на том, что каждый гость фестиваля автоматически становится его участником и даже организатором. Проявить свои таланты можно будет на различных зонах с активностями. Например, на фестивале «Раса» будет установлена большая сцена со звуковым и световым оборудованием, на которой смогут выступить все желающие музыканты, в том числе кавер-бенды. Помимо основной концертной зоны будет работать и рейв-зона электронной музыки, где у диджеев будет возможность играть свои сеты сутки напролет.
— Впрочем, никто не запрещает привозить все необходимое с собой, чтобы устроить концерт в своем лагере, — уточняют организаторы.
Кроме музыкальных локаций планируется организовать и спортивные зоны с играми и активными квестами на месте старых военных бункеров, пейнтболом, страйкболом, аквафутболом, бамперболом, стрельбой из лука и квадроциклами. На территории фестиваля также разместят детские аттракционы и городки. Будут работать зона свободного художества с тату, дредами, живописью и рукоделием и чилл-зона для душевных посиделок с кальяном, живой музыкой, стендапом и кино по вечерам.
— И это только те развлечения, которые приготовят организаторы. Но наш фестиваль — триумф самовыражения и свободы. Приветствуются инсталляции, перформансы, абсурдные представления и любые развлечения, желательно необычные.
На фестивальной площадке постоянно будет работать фудкорт. Цены на еду, обещают организаторы, будут ниже обычного. Но точек общепита будет немного: организаторы уверены, что в качестве поваров будет выступать основная масса участников фестиваля.
А вот еще одна «фишка» фестиваля: здесь постоянно будут курсировать самолеты и вертолеты малой легкой авиации. Участниками феста станут парапланеристы, воздухоплаватели, мотодельтапланеристы. Гостям тоже можно будет полетать на летательных аппаратах над районом, слетать в другие города и даже прыгнуть с парашютом.
Для участия в палаточном фестивале гостям придется оплатить только экологический сбор за шесть дней пребывания: он пойдет на организацию уборных, питьевой воды и промежуточного вывоза мусора. Стоимость участия на одного человека составит 20 рублей, место на стоянке обойдется в 7 рублей.
На фестивале предусмотрены и места повышенной комфортности: по
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Этим летом под Щучином пройдет палаточный фестиваль «Раса», который организаторы называют белорусским аналогом американского Burning Man. Фестиваль будет длиться...
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