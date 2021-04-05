Под Щучином пройдет белорусский Burning Man. Что за фестиваль и почем билеты?

Источник материала: Tut.by

Этим летом под Щучином пройдет палаточный фестиваль «Раса» , который организаторы называют белорусским аналогом американского Burning Man. Фестиваль будет длиться шесть дней — с 29 июня по 4 июля. Входных билетов нет, но за экологический сбор придется отдать 20 рублей.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: unsplash.com

Идея провести белорусский Burning Man возникла у авторов в период закрытых границ. Они зовут белорусов самостоятельно организовать на фестивальной площадке быт и досуг, а местом сбора выбран аэродром под Щучином, что в двухстах километрах от столицы. Свой выбор организаторы объясняют так:

— Щучинский аэродром и его окрестности — богатое свободными пространствами место, где в разных зонах можно разместить палаточные лагеря, зоны активации и фудкорт, а также самолеты и вертолеты малой авиации, которыми можно будет воспользоваться на фестивале.

Организаторы акцентируют внимание на том, что каждый гость фестиваля автоматически становится его участником и даже организатором. Проявить свои таланты можно будет на различных зонах с активностями. Например, на фестивале «Раса» будет установлена большая сцена со звуковым и световым оборудованием, на которой смогут выступить все желающие музыканты, в том числе кавер-бенды. Помимо основной концертной зоны будет работать и рейв-зона электронной музыки, где у диджеев будет возможность играть свои сеты сутки напролет.

— Впрочем, никто не запрещает привозить все необходимое с собой, чтобы устроить концерт в своем лагере, — уточняют организаторы.

Кроме музыкальных локаций планируется организовать и спортивные зоны с играми и активными квестами на месте старых военных бункеров, пейнтболом, страйкболом, аквафутболом, бамперболом, стрельбой из лука и квадроциклами. На территории фестиваля также разместят детские аттракционы и городки. Будут работать зона свободного художества с тату, дредами, живописью и рукоделием и чилл-зона для душевных посиделок с кальяном, живой музыкой, стендапом и кино по вечерам.

— И это только те развлечения, которые приготовят организаторы. Но наш фестиваль — триумф самовыражения и свободы. Приветствуются инсталляции, перформансы, абсурдные представления и любые развлечения, желательно необычные.



Карта фестиваля. Иллюстрация предоставлена организаторами

На фестивальной площадке постоянно будет работать фудкорт. Цены на еду, обещают организаторы, будут ниже обычного. Но точек общепита будет немного: организаторы уверены, что в качестве поваров будет выступать основная масса участников фестиваля.

А вот еще одна «фишка» фестиваля: здесь постоянно будут курсировать самолеты и вертолеты малой легкой авиации. Участниками феста станут парапланеристы, воздухоплаватели, мотодельтапланеристы. Гостям тоже можно будет полетать на летательных аппаратах над районом, слетать в другие города и даже прыгнуть с парашютом.

Для участия в палаточном фестивале гостям придется оплатить только экологический сбор за шесть дней пребывания: он пойдет на организацию уборных, питьевой воды и промежуточного вывоза мусора. Стоимость участия на одного человека составит 20 рублей, место на стоянке обойдется в 7 рублей.

На фестивале предусмотрены и места повышенной комфортности: по заявке в директ гостям организуют все необходимое для комфортного заезда и проживания, включая питание. Базовая стоимость такого места — 50 рублей.

Когда: 29 июня — 4 июля

Где: аэродром под Щучином (Гродненская область)

Сколько: сбор за место на площадке — 20 рублей, VIP — 50 рублей, стоянка — 7 рублей Купить билет