Депутат Думбадзе высказал пожелания новому министру информации

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Депутат Думбадзе высказал пожелания Владимиру Перцову

"Хочу, чтобы он стал уважаемым не только для одной части нашего общества", - Тенгиз Думбадзе о новом министре информации РБ.

Ранее Владимир Перцов был директором белорусского представительства МТРК "Мир" и принимал участие в различных политических телепрограммах. В текущий момент роль министра информации в стране приобретает особое значение: от грамотной и слаженной работы государственных СМИ зависит многое, в том числе и успехи в деле общественно-политического урегулирования, считает известный белорусский парламентарий и тележурналист Тенгиз Думбадзе.

"Сегодня нужно стабилизировать общество, доступным языком объяснять необходимости болеть за будущее страны. Надеюсь, политика нового руководства Министерства информации будет способствовать диалогу, направленному на общее дело. Перцов хороший журналист, личность, образованный, грамотный, адекватный, патриотично настроенный. Самое главное, чтобы он стал уважаемым не только для одной части нашего общества. Всем мил не будешь, но я хочу, чтобы его мудрая позиция проявилась в полной мере", – сказал депутат.

Комментарий заместителя председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания РБ Тенгиза Думбадзе слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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