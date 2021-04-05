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ГАИ опубликовала видео задержания пьяного угонщика

05.04.2021 14:39 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Отличился 17-летний подросток. Сообщается, что в Речицком районе дорожная милиция остановила "рено" для проверки документов. Тогда и выяснилось, что за рулем находился несовершеннолетний, а покататься машину он тайно взял у отца, который занимается ремонтом автомобилей. Конечно же, транспорт был чужой. Ни родитель, ни реальный владелец о поездке парня не знали. К слову, от юноши пахло спиртным. Медосвидетельствование показало  0,9 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. 
 
 
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Отличился 17-летний подросток. Сообщается, что в Речицком районе дорожная милиция остановила "рено" для проверки документов. Тогда и выяснилось, что за рулем...
 
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