Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ГАИ опубликовала видео задержания пьяного угонщика Отличился 17-летний подросток. Сообщается, что в Речицком районе дорожная милиция остановила "рено" для проверки документов. Тогда и выяснилось, что за рулем...

Отличился 17-летний подросток. Сообщается, что в Речицком районе дорожная милиция остановила "рено" для проверки документов. Тогда и выяснилось, что за рулем находился несовершеннолетний, а покататься машину он тайно взял у отца, который занимается ремонтом автомобилей. Конечно же, транспорт был чужой. Ни родитель, ни реальный владелец о поездке парня не знали. К слову, от юноши пахло спиртным. Медосвидетельствование показало 0,9 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе.