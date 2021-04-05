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В Минске под колеса авто попал велосипедист
Источник материала: БTМужчина госпитализирован с различными травмами. Авария произошла на улице Столетова. По информации ГАИ, велосипедист пересекал проезжую часть на зеленый сигнал светофора. В этот момент его не пропустил водитель "ауди". Точные обстоятельства
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Мужчина госпитализирован с различными травмами. Авария произошла на улице Столетова. По информации ГАИ, велосипедист пересекал проезжую часть на зеленый сигнал...
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