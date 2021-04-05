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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Аферистка выманила у жительницы Солигорска 5 тыс. рублей Уголовное дело возбуждено по статье "Мошенничество". Сообщается, что жертве в "Вайбере" позвонила незнакомка и представилась сотрудницей банка. Она напомнила, что...

Уголовное дело возбуждено по статье "Мошенничество". Сообщается, что жертве в "Вайбере" позвонила незнакомка и представилась сотрудницей банка. Она напомнила, что женщине нужно погасить кредит. И, несмотря на то, что у дамы никаких займов не было, она поверила, что действительно должна крупную сумму.