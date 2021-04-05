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Аферистка выманила у жительницы Солигорска 5 тыс. рублей

05.04.2021 14:39 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Уголовное дело возбуждено по статье "Мошенничество". Сообщается, что жертве в "Вайбере" позвонила незнакомка и представилась сотрудницей банка. Она напомнила, что женщине нужно погасить кредит. И, несмотря на то, что у дамы никаких займов не было, она поверила, что действительно должна крупную сумму. 

Александра Попова, официальный представитель УВД Минской области: "Так как у гражданки не было средств, злоумышленница убедила ее взять потребительский кредит и перевести деньги при помощи инфокиоска.  То, что номер, с которого поступил вызов, имеет международный код иностранного государства, потерпевшая не заметила, а в милицию обратилась лишь 31 марта".

 
 
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Уголовное дело возбуждено по статье "Мошенничество". Сообщается, что жертве в "Вайбере" позвонила незнакомка и представилась сотрудницей банка. Она напомнила, что...
 
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