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Аферистка выманила у жительницы Солигорска 5 тыс. рублей
Источник материала: БTУголовное дело возбуждено по статье "Мошенничество". Сообщается, что жертве в "Вайбере" позвонила незнакомка и представилась сотрудницей банка. Она напомнила, что женщине нужно погасить кредит. И, несмотря на то, что у дамы никаких займов не было, она поверила, что действительно должна крупную сумму.
Александра Попова, официальный представитель УВД Минской области: "Так как у гражданки не было средств, злоумышленница убедила ее взять потребительский кредит и перевести деньги при помощи инфокиоска. То, что номер, с которого поступил вызов, имеет международный код иностранного государства, потерпевшая не заметила, а в милицию обратилась лишь 31 марта".
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Уголовное дело возбуждено по статье "Мошенничество". Сообщается, что жертве в "Вайбере" позвонила незнакомка и представилась сотрудницей банка. Она напомнила, что...
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