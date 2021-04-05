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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 26 фактов незаконного перемещения фруктов выявили сотрудники Могилевской таможни с начала года 26 фактов незаконного перемещения фруктов выявили сотрудники Могилевской таможни с начала года. Машины с грузом, всего 430 тонн, в разное время шли караваном к...

26 фактов незаконного перемещения фруктов выявили сотрудники Могилевской таможни с начала года. Машины с грузом, всего 430 тонн, в разное время шли караваном к белорусско-российской границе. На подъездах и были задержаны. Мониторинг проводила не только таможня, но и милиция, и налоговая. А недавно таможенники остановили грузовик Sсania, который принадлежит российскому перевозчику. В авто находилось 14 тонн груш. На продукцию водитель не предоставил ни одного сопроводительного документа, в том числе и фитосанитарного сертификата. Стоимость партии составила более 50 тыс. рублей.