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26 фактов незаконного перемещения фруктов выявили сотрудники Могилевской таможни с начала года

05.04.2021 14:39 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

26 фактов незаконного перемещения фруктов выявили сотрудники Могилевской таможни с начала года. Машины с грузом, всего 430 тонн,  в разное время шли караваном к белорусско-российской границе. На подъездах и были задержаны. Мониторинг проводила не только таможня, но и милиция, и налоговая. А недавно таможенники остановили грузовик Sсania, который принадлежит российскому перевозчику. В авто находилось 14 тонн груш. На продукцию водитель не предоставил ни одного сопроводительного документа, в том числе и фитосанитарного сертификата. Стоимость партии составила более 50 тыс. рублей. 

 
 
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26 фактов незаконного перемещения фруктов выявили сотрудники Могилевской таможни с начала года. Машины с грузом, всего 430 тонн,  в разное время шли караваном к...
 
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