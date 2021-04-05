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Ушел по-бельгийски. Михаил Мархель больше не тренируют сборную Беларуси

05.04.2021 14:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Национальная сборная Беларуси по футболу осталась без главного тренера. Контракт с Михаилом Мархелем расторгнут 5 апреля по взаимному решению сторон.

Ушел по-бельгийски. Михаил Мархель больше не тренируют сборную Беларуси
Фото abff.by

Причиной отставки стало недавнее поражение в квалификации чемпионата мира 2022 года от команды Бельгии — 0:8. Это самое крупное поражение в почти тридцатилетней истории белорусской сборной.

«Беру ответственность за поражение в Бельгии на себя. Для меня было честью возглавлять сборную, и я делал всё, что мог, для достижения результата. Считаю, чтобы команда двигалась вперед, необходимы изменения»,цитирует Мархеля пресс-служба АБФФ.

Михаил Мархель возглавил национальную сборную 20 июня 2019 года, придя на смену Игорю Криушенко. На тот момент сборная Беларуси играла в квалификации Евро-2020 и потерпела четыре поражения в четырех поединках со старта.

Смена тренера не сильно помогла. При Мархеле сборная провела в евроотборе также четыре матча — победа и ничья с Эстонией, а также поражения от Нидерландов и Германии. Как итог — четвертое место в группе.

Попасть на Евро-2020 сборная Беларуси могла через плей-офф Лиги наций. Однако команда Мархеля и здесь проиграла, уступив Грузии.

В новом сезоне Лиги наций сборная Беларуси одержала три победы, но на повышение в классе пошла команда Албании, которой белорусы проиграли дважды.

В квалификации чемпионата мира 2022 года первый блин не вышел комом — победа над Эстонией, но затем был выезд в Бельгию, который и прервал карьеру Мархеля в сборной.

Михаил Мархель был двенадцатым главным тренером в истории сборной Беларуси. Под его руководством команда провела 18 матчей, в которых одержала 7 побед, потерпела 8 поражений и трижды сыграла вничью (пять матчей были товарищескими — 2 победы, 1 ничья, 2 поражения).

 
 
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Национальная сборная Беларуси по футболу осталась без главного тренера. Контракт с Михаилом Мархелем расторгнут 5 апреля по взаимному решению сторон.
 
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