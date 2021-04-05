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Ушел по-бельгийски. Михаил Мархель больше не тренируют сборную Беларуси
Источник материала: Навiны
Национальная сборная Беларуси по футболу осталась без главного тренера. Контракт с Михаилом Мархелем расторгнут 5 апреля по взаимному решению сторон.
Причиной отставки стало недавнее поражение в квалификации чемпионата мира 2022 года от команды Бельгии —
«Беру ответственность за поражение в Бельгии на себя. Для меня было честью возглавлять сборную, и я делал всё, что мог, для достижения результата. Считаю, чтобы команда двигалась вперед, необходимы изменения», —
Михаил Мархель
Смена тренера не сильно помогла. При Мархеле сборная провела в евроотборе также четыре матча — победа и ничья с Эстонией, а также поражения от Нидерландов и Германии. Как итог — четвертое место в группе.
Попасть на Евро-2020 сборная Беларуси могла через плей-офф Лиги наций. Однако команда Мархеля и
В новом сезоне Лиги наций сборная Беларуси одержала три победы, но на повышение в классе пошла команда Албании, которой белорусы проиграли дважды.
В квалификации чемпионата мира 2022 года первый блин не вышел комом —
Михаил Мархель был двенадцатым главным тренером в истории сборной Беларуси. Под его руководством команда провела 18 матчей, в которых одержала 7 побед, потерпела 8 поражений и трижды сыграла вничью (пять матчей были товарищескими — 2 победы, 1 ничья, 2 поражения).
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Национальная сборная Беларуси по футболу осталась без главного тренера. Контракт с Михаилом Мархелем расторгнут 5 апреля по взаимному решению сторон.
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