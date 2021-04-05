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Доллар подскочил на торгах 5 апреля

05.04.2021 14:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На Белорусской валютно-фондовой бирже завершились сегодняшние торги.

Доллар подскочил на торгах 5 апреля

Из трех основных иностранных валют выросли две. Доллар поднялся на 0,0164 пункта и завершил свою сессию на отметке 2,6552 белорусского рубля.

Вырос и евро. Плюс составил 0,0082 пункта — 3,1171 белорусского рубля.

А вот российский рубль сегодня упал на 0,00007 пункта — 3,4675 белорусского рубля за 100 российских.

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Теги: Курсы валют
 
 
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На Белорусской валютно-фондовой бирже завершились сегодняшние торги.
 
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