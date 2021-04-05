|
Свежая статистика по коронавирусу: 986 человек заболели, 9 умерли
Источник материала: Onliner
Ежедневная статистика по COVID-19 от Минздрава: 986 (–253) человек заразились, выписаны 723 (–661), умерли 9 пациентов. Количество проведенных за сутки тестов 9429 (–8633).
Всего к этому дню в стране были зарегистрированы 328 290 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 318 756. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2294 пациента. Всего в стране проведено 5 453 123 теста.
Официально болеет 7240 (+254 случая) человек.
горный, материал рамы: алюминий, колеса 29", вилка амортизационная с ходом 100 мм, трансмиссия 24 скор., тормоза дисковый механический + дисковый механический
горный, материал рамы: алюминий, колеса 29", вилка амортизационная с ходом 100 мм, трансмиссия 24 скор., тормоза дисковый механический + дисковый механический
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ежедневная статистика по COVID-19 от Минздрава: 986 (–253) человек заразились, выписаны 723 (–661), умерли 9 пациентов. Количество проведенных за сутки тестов 9429 (–8633).Читать...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)