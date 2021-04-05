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Свежая статистика по коронавирусу: 986 человек заболели, 9 умерли

05.04.2021 14:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Ежедневная статистика по COVID-19 от Минздрава: 986 (–253) человек заразились, выписаны 723 (–661), умерли 9 пациентов. Количество проведенных за сутки тестов 9429 (–8633).

Всего к этому дню в стране были зарегистрированы 328 290 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 318 756. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2294 пациента. Всего в стране проведено 5 453 123 теста.

Официально болеет 7240 (+254 случая) человек.

Вчера в Минздраве насчитали 9 умерших, 1239 заболевших, 1384 выписанных, 18 062 теста. Официально болели 6986 человек. Были зарегистрированы 327 304 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 318 033. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2285 пациентов. Всего в стране проведено 5 443 694 теста.


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Ежедневная статистика по COVID-19 от Минздрава: 986 (–253) человек заразились, выписаны 723 (–661), умерли 9 пациентов. Количество проведенных за сутки тестов 9429 (–8633).Читать...
 
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