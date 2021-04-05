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В это воскресенье URacing открывает гоночный сезон

05.04.2021 14:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

URacing объявляет о старте сезона-2021 и начале Open Track Days. Автоспортивный праздник URacing Festival, приуроченный к началу сезона, пройдет 11 апреля на трассе в Стайках. Мероприятие начнется в 10 утра и будет длиться до 5 вечера. Организаторы обещают много интересного, вход для зрителей — бесплатный.

В это воскресенье URacing открывает гоночный сезон

«На треке будет работать кафе, предусмотрим lounge-зону и специальную зрительскую трибуну, откуда открывается отличный вид на трассу, — обещают организаторы. — Что касается участия, то к нему допускаются все желающие, а стартовый взнос составляет 80 рублей. Подробности можно узнать по ссылке».





«Будут организованы отдельные группы как для новичков, так и для более опытных пилотов, — рассказали подробности организаторы. — Автомобили выпускаются с гандикапом, чтобы участники не встречались на треке, а сами заезды состоят из двух зачетных кругов плюс „прогревочного“ и „остывочного“. Благодаря профессиональной лазерной засечке времени можно легко и точно получать результаты каждого круга. В помощь участникам на трассе будут работать инструкторы и маршалы. А опытные пилоты — призеры международных и республиканских соревнований — проведут разбор каждого поворота трассы. Также есть возможность взять в аренду для заездов специально подготовленный организаторами BMW E36. Помимо всего прочего, праздник украсят вставки лучших минских автоклубов и клуба Base. Вдобавок пройдут соревнования по автозвуку Bass Race».




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URacing объявляет о старте сезона-2021 и начале Open Track Days. Автоспортивный праздник URacing Festival, приуроченный к началу сезона, пройдет 11 апреля на трассе в Стайках....
 
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