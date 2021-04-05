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Белоруски оголились для фотосессии в Дубае. Им грозит 6 месяцев тюрьмы

05.04.2021 14:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В выходные в социальных сетях появились видеоролики и фотографии обнаженной фотосессии на балконе популярной гостиницы — более десяти девушек позируют на камеру абсолютно голыми. Кадры возмутили общественность, и в этот же день моделей задержали правоохранительные органы. Сами девушки оказались гражданками России, Украины, Молдовы и Беларуси. Фотографа также арестовали.

Моделей из России и Беларуси, позировавших обнаженными на камеру, якобы снимал гражданин Израиля. Неизвестно, имеет ли он отношение к организации данного «мероприятия» в арабской стране. По информации Daily Mail, впервые видео опубликовал именно израильский сайт для взрослых, сообщает Lenta.ru со ссылкой на первоисточники.

Белоруски оголились для фотосессии в Дубае. Им грозит 6 месяцев тюрьмы

Полиция Дубая еще не комментировала задержание фотографа, но указала, что штраф в размере 5 тысяч дирхамов (около $1300) и тюремное заключение грозит не только девушкам, но и тем, кто снимал их и распространял кадры в интернете.

После суда девушкам грозит до шести месяцев тюремного заключения и штраф за нарушение законов ОАЭ о приличии.

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В выходные в социальных сетях появились видеоролики и фотографии обнаженной фотосессии на балконе популярной гостиницы — более десяти девушек позируют на камеру...
 
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