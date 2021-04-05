Белоруски оголились для фотосессии в Дубае. Им грозит 6 месяцев тюрьмы

Источник материала: Onliner

В выходные в социальных сетях появились видеоролики и фотографии обнаженной фотосессии на балконе популярной гостиницы — более десяти девушек позируют на камеру абсолютно голыми. Кадры возмутили общественность, и в этот же день моделей задержали правоохранительные органы. Сами девушки оказались гражданками России, Украины, Молдовы и Беларуси. Фотографа также арестовали.

Моделей из России и Беларуси, позировавших обнаженными на камеру, якобы снимал гражданин Израиля. Неизвестно, имеет ли он отношение к организации данного «мероприятия» в арабской стране. По информации Daily Mail, впервые видео опубликовал именно израильский сайт для взрослых, сообщает Lenta.ru со ссылкой на первоисточники.





Полиция Дубая еще не комментировала задержание фотографа, но указала, что штраф в размере 5 тысяч дирхамов (около $1300) и тюремное заключение грозит не только девушкам, но и тем, кто снимал их и распространял кадры в интернете.

После суда девушкам грозит до шести месяцев тюремного заключения и штраф за нарушение законов ОАЭ о приличии.