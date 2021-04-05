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Белоруски оголились для фотосессии в Дубае. Им грозит 6 месяцев тюрьмы
Источник материала: Onliner
В выходные в социальных сетях появились видеоролики и фотографии обнаженной фотосессии на балконе популярной гостиницы — более десяти девушек позируют на камеру абсолютно голыми. Кадры возмутили общественность, и в этот же день моделей задержали правоохранительные органы. Сами девушки оказались гражданками России, Украины, Молдовы и Беларуси. Фотографа также арестовали.
Моделей из России и Беларуси, позировавших обнаженными на камеру, якобы снимал гражданин Израиля. Неизвестно, имеет ли он отношение к организации данного «мероприятия» в арабской стране. По информации Daily Mail, впервые видео опубликовал именно израильский сайт для взрослых, сообщает Lenta.ru со
Полиция Дубая еще не комментировала задержание фотографа, но указала, что штраф в размере 5 тысяч дирхамов (около $1300) и тюремное заключение грозит не только девушкам, но и тем, кто снимал их и распространял кадры в интернете.
После суда девушкам грозит до шести месяцев тюремного заключения и штраф за нарушение законов ОАЭ о приличии.
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