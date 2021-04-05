Блогер собрал Nintendo Switch весом в 30 килограмм с 70-дюймовым экраном

Источник материала: Onliner

Американский блогер Майкл Пик собрал самую большую приставку Nintendo Switch в мире. Он вырезал из дерева корпус, покрасил его, снабдил 70-дюймовым 4K-экраном. Весь процесс заснял на видео, а потом подарил приставку детской больнице.

Конечно, это всего лишь муляж в масштабе. Однако рабочий. Все его кнопки нажимаются. Внутри находится приставка Nintendo Switch. Она присоединена к экрану через док-станцию. Нажимая на большие кнопки снаружи, блогер активирует механизм, который нажимает маленькие кнопки на приставке внутри. Вся конструкция весит около 30 кг.

Большой приставкой можно управлять и без больших кнопок. Просто подключив внешний геймпад.

После того как парень сам наигрался с консолью, он отвез ее в местную детскую больницу.



