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Блогер собрал Nintendo Switch весом в 30 килограмм с 70-дюймовым экраном
Источник материала: Onliner
Американский блогер Майкл Пик собрал самую большую приставку Nintendo Switch в мире. Он вырезал из дерева корпус, покрасил его, снабдил 70-дюймовым 4K-экраном. Весь процесс заснял на видео, а потом подарил приставку детской больнице.
Конечно, это всего лишь муляж в масштабе. Однако рабочий. Все его кнопки нажимаются. Внутри находится приставка Nintendo Switch. Она присоединена к экрану через док-станцию. Нажимая на большие кнопки снаружи, блогер активирует механизм, который нажимает маленькие кнопки на приставке внутри. Вся конструкция весит около 30 кг.
Большой приставкой можно управлять и без больших кнопок. Просто подключив внешний геймпад.
После того как парень сам наигрался с консолью, он отвез ее в местную детскую больницу.
32 ГБ, экран 6.2", разрешение игр - Full HD (1080p)
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Американский блогер Майкл Пик собрал самую большую приставку Nintendo Switch в мире. Он вырезал из дерева корпус, покрасил его, снабдил 70-дюймовым 4K-экраном. Весь процесс...
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