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Водитель госорганизации за 4,5 месяца похитил бензина на 4000 рублей, а сколько вы тратите на топливо?
Источник материала: Onliner
В Лидском районе житель города Березовка решил лично для себя проблему с ростом цен на топливо. Пользуясь рабочим положением, он сливал горючее, предназначавшееся для служебных целей. Примечательно, что за относительно небольшой срок мужчина похитил немалый объем регулярно дорожающего продукта.
40-летнего мужчину вычислили оперативники по борьбе с экономическими преступлениями Лидского районного отдела внутренних дел.
— Как и в похожих случаях, гражданин в этой ситуации не изобрел ничего нового. Работая водителем в одной из местных государственных организаций, путем использования вверенной ему магнитной карты он с ноября прошлого года по середину марта нынешнего присвоил порядка двух с половиной тонн бензина, причинив ущерб нанимателю на сумму более четырех тысяч белорусских рублей, — рассказали в УВД Гродненского облисполкома.
Действиям мужчины дана правовая оценка, по статье «Присвоение либо растрата» возбуждено уголовное дело.
Отвлечемся от криминальной составляющей. Давайте прикинем, а какая сумма у нас самих уходит ежемесячно на автомобильное топливо?
Сколько в среднем вы тратите на топливо за месяц?
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Водитель госорганизации за 4,5 месяца похитил бензина на 4000 рублей, а сколько вы тратите на топливо?
В Лидском районе житель города Березовка решил лично для себя проблему с ростом цен на топливо. Пользуясь рабочим положением, он сливал горючее, предназначавшееся...
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