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По "пинскому делу" милиционеры заявили моральный ущерб в 380 тысяч рублей. В ответ пинчане просят провести их переаттестацию
Источник материала: Партизан
Суд Московского района Бреста уже третью неделю рассматривает уголовное дело по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса против 14 пинских политзаключенных, которых обвиняют в участии в массовых беспорядках в ночь с 9 на 10 августа в Пинске.
Пинск, 9 августа 2020 года
Потерпевшими по делу выступают 109 сотрудников милиции, большинству которых причинен вред, не повлекший за собой кратковременного расстройства здоровья.
На суде всех милиционеров допрашивают дистанционно из пинского суда – через видеоконференцсвязь. За эти дни так допросили 72 пинских милиционера, которые в общей сумме оценили моральный ущерб на сумму 382 500 рублей. Свои моральные страдания милиционеры обосновывают тем, что они "испытали страх, унижение, боль и стыд, из-за пережитых событий они потеряли сон, спокойствие и аппетит, чувствовали и испытывают тревогу". В ответ на это жители Пинска и Пинского района создали петицию, в которой просят УВД Брестского облисполкома провести внеочередную аттестацию всех пострадавших сотрудников пинских ГОВД и РОВД, задействованных в работе на уличных акциях протеста против фальсификаций выборов в Пинске, и установить степень соответствия указанных сотрудников занимаемым должностям. "Мы выражаем серьезную обеспокоенность: позволяет ли морально-психологическое состояние данных сотрудников выполнять задачи по защите граждан Республики Беларусь?" – задаются вопросом в петиции.
Напомним, по версии обвинения, 14 обвиняемых, "приняв 9 августа 2020 года участие в несанкционированном массовом мероприятии у здания Пинского райисполкома, грубо нарушили общественный порядок". Все, кроме Сергея Мовшука, находятся в брестском СИЗО-7. Сергею избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а его жена уже более восьми месяцев содержится под стражей.
"Пинское дело" рассматривает судья Евгений Бреган. Госообвинения поддерживают прокуроры Дайнеко и Ляшок. Все, кроме политзаключенных Даниила Богната, Игоря Соловьев, Станислава Михайлова признали вину частично. Даниил, Игорь, Станислав вину полностью не признали. Некоторые объясняли, что не собирались наносить травмы сотрудникам милиции, а били только по щитам, другие не соглашаются с количеством нанесенных ударов. Также они не признают предварительный умысел и сговор.
По материалам дела, потерпевшими по делу выступают 109 сотрудников милиции. Почти у всех пострадавших травмы: синяки и ссадины, не повлекшие за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой потери трудоспособности. Ущерб от действий протестующих прокуратура оценила в 24 тысячи рублей. Все они завляют гражданские иски о возмещении морального вреда на суммы от 2 до 15 тысяч, хотя никто и не узнает обвиняемых. Общая сумма их заявленных требований уже составляет 382 500 рублей. Допрос милиционеров продолжается. Потерпевшие просят взыскать эти деньги с обвиняемых в солидарном порядке.
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Самую большую сумму в суде назвал Вячеслав Шелест – 15 тысяч рублей. Он утверждает, что в результате удара прилетшей у него урной для мусора образовался закрытый перелом стопы. Такие же суммы назвали Валерий Шишко, Александр Кислюк и еще несколько милиционеров.
Пинским милиционерам до сих пор угрожают в телеграм-каналах?
В основном все сотрудники милиции высказывали мнение о наказании "на усмотрение суда", однако, были и такие, которые просили наказать обвиняемых строго. Например, потерпевший милиционер Артем Середич в обоснование компенсации морального вреда в 5000 заявил, что в настоящее время в его адрес имеются угрозы в телеграм-каналах. Политзаключенный Игорь Соловей спросил его, причем здесь обвиняемые, так как они за решеткой уже семь месяцев. Середич ответил, что "не исключает их отношения". Соловей также спросил его, думает ли он, что если вдруг они выплатят компенсацию, то угрозы прекратятся. Милиционер сказал, что не исключает этого.
Единственный, кто сказал, что не имеет претензий по компенсации, это старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска Пинского ГОВД Александр Бабинец. Люди в зале и обвиняемые попытались отреагировать аплодисментами, но конвой резко отреагировал на это.
Как отмечает правозащитник Александр Войтешик, даже с допроса на суде потерпевших сотрудников Пинского ГОВД следует, что когда на мирной акции 9 августа начали расходиться люди, то сотрудникам поступила команда на "вытеснение", после чего они начали наступать на мирных граждан, сопровождая свое наступление шумовым эффектом, ударяя резиновой палкой о щиты и щит о щит. Раньше об этом рассказывали сами пинчане.
"Позволяет ли морально-психологическое состояние данных сотрудников выполнять задачи по защите граждан Республики Беларусь?"
В ответ на конвейерный допрос потерпевших-милиционеров и их показания жители Пинска и Пинского района создали петицию, в которой просят Управление внутренних дел Брестского облисполкома провести внеочередную аттестацию всех пострадавших сотрудников пинских ГОВД и РОВД, задействованных в работе на уличных акциях протеста против фальсификаций выборов в Пинске 9 и 10 августа 2020 года и установить степень соответствия указанных сотрудников занимаемым должностям.
Как отмечают пинчане в петиции, на суде сотрудниками Пинского ГОВД и РОВД были даны показания следующего характера, что "исполняющие свои обязанности по охране общественного порядка в период с 9-го по 10-е августа 2020 года", они "испытали страх, унижение, боль и стыд". Согласно показаниям сотрудников пинских ГОВД и РОВД, из-за пережитых событий они потеряли сон, спокойствие и аппетит, чувствовали и испытывают тревогу. При этом, за помощью узких специалистов (психологов, психотерапевтов) они не обращались и не обращаются.
"Мы выражаем серьезную обеспокоенность: позволяет ли морально-психологическое состояние данных сотрудников выполнять задачи по защите граждан Республики Беларусь от криминалитета, противостоять убийцам, грабителям и насильникам, стоящим перед органами внутренних дел?" – задаются вопросом в петиции.
Также пинчане отмечают, что считают решение описанной проблемы чрезвычайно важным делом, так как "за безопасность граждан должны отвечать сотрудники правоохранительных органов с устойчивой психикой".
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По "пинскому делу" милиционеры заявили моральный ущерб в 380 тысяч рублей. В ответ пинчане просят провести их переаттестацию
Суд Московского района Бреста уже третью неделю рассматривает уголовное дело по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса против 14 пинских политзаключенных, которых обвиняют в...
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