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Марголин: Преследованием оппонентов за "терроризм" власти хотят запугать нелояльных силовиков
Источник материала: Партизан
Предыдущие уголовные дела против Тихановской и Латушко не произвели впечатления на общество, поэтому власти пытаются нагнетать ситуацию, заявил «Белорусскому партизану» член политсовета ОГП Лев Марголин.
– Властям не дают покоя «беглые», как выражается Лукашенко. В МВД назвали имена силовиков, которые входят в инициативу BYPOL, против которой возбудили дело за подготовку теракта. Неужели власти рассчитывают, что этих силовиков кто-то им выдаст?
– Нет, не думаю, что они на это рассчитывают. Попытка формального привлечения к ответственности по статье за терроризм и прочим ужасным статьям не дает шансов на выдачу этих силовиков. В любой стране процесс выдачи – процесс судебный. То есть суд решает, обоснованы ли обвинения, есть ли необходимость выдавать человека.
Это в обычных случаях. А здесь же всем понятно, что речь о политических эмигрантах, которые борются с нелегитимной властью. Их выдачи, конечно, быть не может.
Власти хотят таким образом добиться другого: запугать нелояльных в силовых структурах, остановить тех, кто рассматривает возможность эмиграции. Естественно, любой силовик, у которого есть такие намерения, постарается взять с собой какой-то материал, чтобы представлять ценность за рубежом. Вот это пугает власть и она стремится этот процесс остановить.
Удастся ли ей это или не удастся – сложно сказать. Но думаю, что если у кого-то есть информация и желание поделиться ею с людьми, то нужно прежде всего обезопасить себя и свою семью, а уже потом выступать с разоблачениями.
– По уголовному делу о подготовке теракта также проходят Тихановская и Латушко. Почему власти возбуждают против них все новые дела, разве предыдущих мало?
– Видно, что предыдущие дела, которые возбуждались против Тихановской и Латушко, не произвели впечатления на белорусское общество. Теперь власти нагнетают ситуацию, подбирают более серьезные статьи: «А вы знаете, что под их эгидой готовились террористические акты, в которых могли пострадать вы или ваши близкие?»
Но считаю, что такие попытки также обречены на неуспех, как и предыдущие.
И опять-таки невозможно представить, что эти уголовное дела подвигнут государства, где сейчас находятся Тихановская и Латушко, к их выдаче.
– Несколько удивил Следственный комитет, который завел уголовное дело в отношении руководителей Белорусского фонда спортивной солидарности. Александра Герасименя уже заявила, что таким образом власти получат дополнительные санкции МОК и наши спортсмены могут поехать на Олимпиаду под нейтральным флагом.
– Не думаю, что лично Лукашенко дает указания, против кого возбуждать уголовные дела. Считаю, что это рвение Следственного комитета и его нового руководителя, назначенного меньше месяца назад.
Не возбудишь уголовное дело, есть опасность, что могут сказать: «А чего ты сидел, сопли жевал и не реагировал на антигосударственные действия?» Поэтому силовики считают, что лучше перебдеть, чем недобдеть.
Мне кажется, что в отношении Белорусского фонда спортивной солидарности Следственный комитет боится что-то упустить.
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Предыдущие уголовные дела против Тихановской и Латушко не произвели впечатления на общество, поэтому власти пытаются нагнетать ситуацию, заявил «Белорусскому...
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