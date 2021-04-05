Болельщики завалили письмами Белорусскую федерацию футбола и добились увольнения главного тренера сборной

А сегодня на сайте Белорусской федерации футбола появилось вот это сообщение:

— В эти дни на адрес Ассоциации «Белорусская федерация футбола» приходит немало писем, связанных с последними результатами национальной сборной. В частности, болельщики просят уволить главного тренера команды Михаила Мархеля, — говорится там.

В федерации признают, что «сокрушительное поражение в Бельгии больно ударило и по работникам Ассоциации – от руководства до рядовых сотрудников. Очевидно: именно по результатам национальной сборной большинство людей и судит о развитии вида спорта в стране. И такие игры, как в Бельгии, плохо сказываются на имидже белорусского футбола.

Каждый день мы пытаемся развивать игру: увеличиваем массовость, улучшаем инфраструктуру, готовим тренеров (от детских до профессионалов, способных работать с элитными спортсменами). Проводим турниры, строим поля, организовываем семинары… Мы признаём: есть проблемы, есть что совершенствовать. Но невозможно добиться результата за один сезон».

Письма, присланные болельщиками, в федерации оценивают так:

— Эти письма для нас – показатель того, что футбол занимает важную часть в ваших сердцах. Да, сборная Бельгии сильнее нашей, но так проигрывать – нельзя. И виноват здесь не только тренер.

Разделить ответственность с Михаилом Мархелем должны и футболисты. При этом, сейчас важнее объединиться, а не искать виноватых. Теперь тот матч – история. Мы обязательно запомним его и сделаем выводы, которые помогут стать сильнее. И сборной, и всему белорусскому футболу.

Позже стало известно, что Михаил Мархель покинул пост главного тренера сборной Беларуси.