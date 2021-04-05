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Оптимистичный прогноз: Нацбанк рассказал, какую инфляцию ждет по итогам года

05.04.2021 15:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По итогам года инфляция в Беларуси может составить 7,2%, рассказали представители Национального банка Беларуси на встрече с аналитиками российского "Газпромбанка".

Цифру озвучили россияне, сообщает БелаПАН.

При этом в аналитической записке "Газпромбанка", составленной по итогам встречи говорится, что "наблюдаемое ускорение инфляции НБРБ считает временным", в Минске рассчитывают к концу года замедлить инфляцию.

При этом прогнозные показатели, утвержденные властями, предусматривают, что рост потребительских цен в 2021 году не превысит 5%. Однако только по итогам января — февраля инфляция в Беларуси составила 3,1%. 

В  Министерство антимонопольного регулирования и торговли говорят, что цены растут такими высокими темпами из-за роста цен на импорт и отмены налоговых льгот для поставщиков лекарств.

Чтобы замедлить рост цен, правительство приняло решение о, по сути, заморозке цен "на социально значимые товары первой необходимости". Цены на эти товары могут расти не более чем на 0,2% в месяц.  

В прошлом году инфляция в Беларуси составила 7,4% — это рекордный показатель за  последние четыре года.
 
Теги: Минск
 
 
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По итогам года инфляция в Беларуси может составить 7,2%, рассказали представители Национального банка Беларуси на встрече с аналитиками российского "Газпромбанка".
 
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