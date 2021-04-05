В диадеме и пайетках. Модели 50+ предстали в смелых образах - смотрите, какой модной может быть пенсия

Источник материала: Tut.by

Еще один яркий показ с прошедшей Belarus Fashion Week — выход моделей разных возрастов для презентации коллекции «By Coutur» витебского дизайнера Тамары Горидовец. Предлагаем вам полюбоваться на стильные образы белорусок, прекрасных вне зависимости от цифр в паспорте.





Новая линия этичной моды от бренда Harydavets вдохновлена красотой белорусской природы, ее рассветами, зелеными лесами, голубыми озерами, поэтому главные цвета коллекции: нежно-мятный, розово-коралловый, малиновый и оранжевый.

Силуэты дают нам отсылку к народному крою: платья-сарафаны, кафтаны, юбки-передники. Дизайнер использовала много хенд-мейд элементов: вязанные изделия, ручная вышивка, авторские рисунки. Одежда выполнена из натуральных тканей: лен, хлопок, бамбук и шелк.

























В показе приняли участие манекенщицы разных возрастов от 14 до 72 лет, в том числе, 57-летняя Татьяна Бределева , победительница международного конкурса Ms.& Mrs.Top of the World Classic 2020.









В моделинг она пришла только пару лет назад, это ее четвертый выход на подиум и первый — на Belarus Fashion Week. Также мы увидели на подиуме нашу любимицу — 72-летнюю модель Ларису Трафимович , которая работала моделью еще в БССР. Женщина вернулась в моду несколько лет назад, когда прошла курсы моды и красоты в университете третьего возраста. Сейчас она востребованная фотомодель.