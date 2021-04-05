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В диадеме и пайетках. Модели 50+ предстали в смелых образах - смотрите, какой модной может быть пенсия
Источник материала: Tut.by
Новая линия этичной моды от бренда Harydavets вдохновлена красотой белорусской природы, ее рассветами, зелеными лесами, голубыми озерами, поэтому главные цвета коллекции: нежно-мятный, розово-коралловый, малиновый и оранжевый.
Силуэты дают нам отсылку к народному крою: платья-сарафаны, кафтаны, юбки-передники. Дизайнер использовала много хенд-мейд элементов: вязанные изделия, ручная вышивка, авторские рисунки. Одежда выполнена из натуральных тканей: лен, хлопок, бамбук и шелк.
В показе приняли участие манекенщицы разных возрастов от 14 до 72 лет, в том числе, 57-летняя
В моделинг она пришла только пару лет назад, это ее четвертый выход на подиум и первый — на Belarus Fashion Week. Также мы увидели на подиуме нашу любимицу — 72-летнюю модель
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В диадеме и пайетках. Модели 50+ предстали в смелых образах - смотрите, какой модной может быть пенсия
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