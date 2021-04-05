Александра Герасименя рассказала, как прошли ее полгода жизни за пределами Беларуси

Источник материала: Tut.by

Трехкратный призер Олимпийских игр и глава Белорусского фонда спортивной солидарности Александра Герасименя рассказала в интервью Газета.ru , что заведение уголовного дела было для нее ожидаемо.



Фото: Ксения Голубович, TUT.BY

«Мы стараемся сделать так, чтобы нас не нашли»

— Я сомневаюсь, что смогу вернуться [в Беларусь] при нынешнем режиме. Слишком — в кавычках — насолила я, — сказала Александра. — Не думаю, что мне простится все это. Понимаю, что до того момента, как власть не поменяется, я, к сожалению, домой вернуться не смогу. Приходится жить в изгнании.

Герасименя отметила, что заведение уголовного дела для нее «было вполне ожидаемо».

— Думали, что это случится гораздо раньше, но что-то они задержались со своим признанием. Будут ли меня искать [в Вильнюсе]? Может быть. Но мы стараемся сделать так, чтобы нас не нашли.

«С близкими не виделась полгода, с мужем — всего пару раз»

На вопрос, как прошли полгода именитой пловчихи за пределами Беларуси, она ответила:

— Я часто вспоминаю дом, дом — в смысле Беларусь. Вспоминаю какие-то места, особенно сейчас, когда весна, все начинает потихонечку расцветать, пахнет уже теплом… Вспоминаются приятные моменты из жизни, где ты со своими близкими, где тебе хорошо, где ты мог расслабиться, отдохнуть и получить удовольствие. Сейчас бывают такие моменты ностальгии, я вспоминаю родину с теплотой и очень надеюсь, что скоро там окажусь.

С близкими, к сожалению, [за эти полгода] не виделась, не получалось, но это понятно — у них работа. С мужем пару раз удавалось увидеться, но это так — очень кратковременно, к сожалению.

— Из чего сейчас состоит ваша жизнь в Вильнюсе?

— В первую очередь ребенок. Дочь всегда со мной рядом. Это то, что требует постоянного внимания, учитывая, что в Литве карантин, никуда не выйдешь, и мы живем в таком замкнутом пространстве. Никуда не деться от этого, к сожалению или к счастью, — не знаю.

И, безусловно, я занимаюсь жизнью и работой фонда. Мы сейчас запустили новый проект . Это очень большой объем работы, но в то же время это очень интересно и очень вдохновляет. Меня саму вдохновляет, так как я вижу положительные отзывы, я вижу, что люди откликаются, значит мы делаем все правильно. То, что мы предлагаем, — это нужно. И вот это очень хорошо мотивирует.