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В Беларуси начал работу новый импортер Nissan

05.04.2021 15:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Теперь новые автомобили Nissan в Беларуси можно приобрести в дилерской сети нового представителя японского бренда.


Новым импортером Nissan в нашей стране стало ООО «Лозанж». На днях в Минске состоялся технический запуск нового дилерского центра, расположенного по адресу: улица Каменногорская, 11. А 3 апреля новые автомобили Nissan стало возможным выбрать и приобрести и в Бобруйске, по адресу: Георгиевский проспект, 3.



В обоих дилерских центрах нового представителя марки представлен полный модельный ряд новых моделей Nissan, доступных на белорусском рынке. Здесь можно ознакомиться с кроссоверами и внедорожниками Terrano, Qashqai, X-Trail и Murano. Любой из представленных у новых дилеров автомобилей в Минске и Бобруйске можно приобрести в кредит, лизинг, а также по программе Trade-In, выгодно сдав свою машину с пробегом в зачет нового автомобиля.


По информации головного офиса Nissan, в течение года в нашей стране новым представителем будут открыты еще семь новых автоцентров.

 
Теги: Минск
 
 
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Теперь новые автомобили Nissan в Беларуси можно приобрести в дилерской сети нового представителя японского бренда.
 
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