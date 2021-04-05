В Беларуси начал работу новый импортер Nissan

Источник материала: Tut.by

Теперь новые автомобили Nissan в Беларуси можно приобрести в дилерской сети нового представителя японского бренда.





Новым импортером Nissan в нашей стране стало ООО «Лозанж». На днях в Минске состоялся технический запуск нового дилерского центра, расположенного по адресу: улица Каменногорская, 11. А 3 апреля новые автомобили Nissan стало возможным выбрать и приобрести и в Бобруйске, по адресу: Георгиевский проспект, 3.









В обоих дилерских центрах нового представителя марки представлен полный модельный ряд новых моделей Nissan, доступных на белорусском рынке. Здесь можно ознакомиться с кроссоверами и внедорожниками Terrano, Qashqai, X-Trail и Murano. Любой из представленных у новых дилеров автомобилей в Минске и Бобруйске можно приобрести в кредит, лизинг, а также по программе Trade-In, выгодно сдав свою машину с пробегом в зачет нового автомобиля.





По информации головного офиса Nissan, в течение года в нашей стране новым представителем будут открыты еще семь новых автоцентров.