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Корабль Crew Dragon вновь пристыковался к Международной космической станции
Источник материала: Tut.by
Пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX в понедельник вновь пристыковался в автоматическом режиме к Международной космической станции (МКС), но уже к другому шлюзу модуля Harmony,
Ранее он отделился от МКС в рамках операции по перестыковке.
На борту корабля под названием Resilience находятся четыре члена экипажа — американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и японский астронавт Соити Ногути.
Перестыковка, которая началась в 13.30 по московскому времени, заняла около 40 минут.
Как отметили в NASA, перестыковка необходима для того, чтобы освободить место для другого корабля Crew Dragon — Endeavour. Планируется, что на нем 23 апреля на МКС будут доставлены американцы Шейн Кимброу и Меган Макартур, японец Акихико Хосидэ и француз Тома Песке.
Операция по перестыковке Crew Dragon проводилась на МКС впервые. Хопкинс, Гловер, Уокер и Ногути прилетели на станцию на Resilience 16 ноября прошлого года. Ожидается, что они вернутся на Землю на этом же корабле 28 апреля. В настоящее время на МКС также находятся россияне Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и американка Кэтлин Рубинс.
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Он отделился от нее ранее в рамках операции по перестыковке.
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