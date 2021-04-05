Корабль Crew Dragon вновь пристыковался к Международной космической станции

Источник материала: Tut.by

Пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX в понедельник вновь пристыковался в автоматическом режиме к Международной космической станции (МКС), но уже к другому шлюзу модуля Harmony, передает ТАСС. Трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).



Фото: NASA

Ранее он отделился от МКС в рамках операции по перестыковке.

На борту корабля под названием Resilience находятся четыре члена экипажа — американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и японский астронавт Соити Ногути.

Перестыковка, которая началась в 13.30 по московскому времени, заняла около 40 минут.

Как отметили в NASA, перестыковка необходима для того, чтобы освободить место для другого корабля Crew Dragon — Endeavour. Планируется, что на нем 23 апреля на МКС будут доставлены американцы Шейн Кимброу и Меган Макартур, японец Акихико Хосидэ и француз Тома Песке.

Операция по перестыковке Crew Dragon проводилась на МКС впервые. Хопкинс, Гловер, Уокер и Ногути прилетели на станцию на Resilience 16 ноября прошлого года. Ожидается, что они вернутся на Землю на этом же корабле 28 апреля. В настоящее время на МКС также находятся россияне Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и американка Кэтлин Рубинс.