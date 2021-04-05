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Прохожие смотрели, как в водоеме тонет собака, провалившаяся под лед. И вот кто ее спас

05.04.2021 15:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Трогательными кадрами спасения собаки поделился в TikTok пользователь ivanchenko_boxing. На видео видно, как мужчина вытаскивает из воды пса, который провалился под лед и взывает о помощи. До этого животное пытался спасти другой прохожий — не получилось. Герой же ролика прошел и доплыл до тонущего пса и вытащил его. Как оказалось, это профессиональный боксер, который тренировался неподалеку.

@ivanchenko_boxing
 
 
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Прохожий пытался подать собаке сук, но не смог доплыть до пса. На помощь пришел, как оказалось, профессиональный спортсмен.
 
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