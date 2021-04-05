Прохожие смотрели, как в водоеме тонет собака, провалившаяся под лед. И вот кто ее спас

Источник материала: Tut.by

Трогательными кадрами спасения собаки поделился в TikTok пользователь ivanchenko_boxing. На видео видно, как мужчина вытаскивает из воды пса, который провалился под лед и взывает о помощи. До этого животное пытался спасти другой прохожий — не получилось. Герой же ролика прошел и доплыл до тонущего пса и вытащил его. Как оказалось , это профессиональный боксер, который тренировался неподалеку.