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Жокейские сапоги, клетка и другие: главные тренды весны от звезд streetstyle

05.04.2021 15:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Весной 2021 года на улицах Милана, Парижа и других модных столиц произошли серьезные перемены: на смену вычурным дизайнерским нарядам пришли стильные, но в то же время дерзкие образы, вдохновляющие модниц на поиски винтажа и возвращение к забытому старому. Главные тренды от звезд streetstyle на весну, от клетки до красных колготок – в специальной подборке Sputnik.

Жокейские сапоги

В образе, навевающем воспоминания о военной эпохе, облегающие брюки просто обязаны сочетаться с жокейскими сапогами. Помните: чем контрастнее вещи, тем выигрышнее аутфит. Советуем дополнить наряд пиджаком с мужского плеча или косухой.

Пастельные оттенки

Пастельные цвета - нестареющий тренд весеннего сезона. Весной 2021 года не бойтесь делать ставку на самые сладкие оттенки, сочетая их с брюками клеш и аксессуарами.

Ретро-клетка

От Дженнифер Энистон в "Друзьях" до Кейт Мосс в 1990-х – ретро-шик снова становится источником вдохновения. Выбор звезд стритстайла – клетчатая мини-юбка для повседневных выходов и даже домашних вечеринок.

Воротники из 1980-х

В этом сезоне модники решили обратить внимание на забытую моду яппи из 80-х. Лучший пример - отглаженные воротники, превращающие любой образ в ироничную историю.

Красные колготки

Яркий аксессуар стал главным героем на неделе моды в Токио. Японские стритстайлеры переосмыслили свои образы и разбавили их игривыми колготками и яркими сумками.

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