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Эту BMW M5 Е39 кто-то купил за 200 тысяч долларов. Почему так дорого?

05.04.2021 15:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

BMW E39 M5 даже по современным меркам является отличным спортивным седаном, который готов подарить вам массу эмоций — как от езды по дороге общего пользования, так и на треке. Неудивительно, что многие состоятельные люди охотятся за 39-й «эмкой» и готовы отдать круглую сумму за данный седан.

Эту BMW M5 Е39 кто-то купил за 200 тысяч долларов. Почему так дорого?

Недавно компания Enthusiast Auto Group (EAG), базирующаяся в американском городе Цинциннати, продала М5 2003 года за $199 990. Этой машиной владел джазовый пианист, который покупал М5 Е39 новой в салоне. Автомобиль был не единственным у музыканта, и он крайне редко выезжал на нем на дорогу. Подтвержденный пробег данного экземпляра составляет всего 3157 миль (5 тысяч километров).

Эту BMW M5 Е39 кто-то купил за 200 тысяч долларов. Почему так дорого?

Данный BMW M5 получил коррекцию заводской окраски, полное восстановление салона и механической начинки. По словам компании-продавца, автомобиль находится в превосходном состоянии — словно машина вчера покинула конвейер.

Эту BMW M5 Е39 кто-то купил за 200 тысяч долларов. Почему так дорого?

BMW M5 E39 c таким маленьким пробегом встречаются очень редко и стоят дорого. Дело в том, что первые владельцы «заряженного» седана обычно не относятся к нему как к коллекционной машине и эксплуатируют его «во всю мощь». Трудно себе представить человека, который купит подобное авто и не будет на нем ездить. Отсюда и заоблачные цены за экземпляры с низким пробегом.

Эту BMW M5 Е39 кто-то купил за 200 тысяч долларов. Почему так дорого?
Эту BMW M5 Е39 кто-то купил за 200 тысяч долларов. Почему так дорого?
Эту BMW M5 Е39 кто-то купил за 200 тысяч долларов. Почему так дорого?
Эту BMW M5 Е39 кто-то купил за 200 тысяч долларов. Почему так дорого?
Эту BMW M5 Е39 кто-то купил за 200 тысяч долларов. Почему так дорого?
Эту BMW M5 Е39 кто-то купил за 200 тысяч долларов. Почему так дорого?
Эту BMW M5 Е39 кто-то купил за 200 тысяч долларов. Почему так дорого?
Эту BMW M5 Е39 кто-то купил за 200 тысяч долларов. Почему так дорого?
Эту BMW M5 Е39 кто-то купил за 200 тысяч долларов. Почему так дорого?
BMW 5 серия IV (E39) Рестайлинг, 2000 г.в., 450 000 км
серебристый, универсал, дизель 2 л, механическая, задний привод
14 513 р.
5500$ / 4668€
BMW 5 серия IV (E39), 1998 г.в., 315 000 км
серебристый, универсал, дизель 2.5 л, автоматическая, задний привод
8708 р.
3300$ / 2801€
BMW 5 серия IV (E39), 1999 г.в., 384 242 км
синий, седан, бензин 2 л, механическая, задний привод
9233 р.
3499$ / 2970€
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BMW E39 M5 даже по современным меркам является отличным спортивным седаном, который готов подарить вам массу эмоций — как от езды по дороге общего пользования, так и...
 
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