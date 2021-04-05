Эту BMW M5 Е39 кто-то купил за 200 тысяч долларов. Почему так дорого?

Источник материала: Onliner

BMW E39 M5 даже по современным меркам является отличным спортивным седаном, который готов подарить вам массу эмоций — как от езды по дороге общего пользования, так и на треке. Неудивительно, что многие состоятельные люди охотятся за 39-й «эмкой» и готовы отдать круглую сумму за данный седан.





Недавно компания Enthusiast Auto Group (EAG), базирующаяся в американском городе Цинциннати, продала М5 2003 года за $199 990. Этой машиной владел джазовый пианист, который покупал М5 Е39 новой в салоне. Автомобиль был не единственным у музыканта, и он крайне редко выезжал на нем на дорогу. Подтвержденный пробег данного экземпляра составляет всего 3157 миль (5 тысяч километров).





Данный BMW M5 получил коррекцию заводской окраски, полное восстановление салона и механической начинки. По словам компании-продавца, автомобиль находится в превосходном состоянии — словно машина вчера покинула конвейер.





BMW M5 E39 c таким маленьким пробегом встречаются очень редко и стоят дорого. Дело в том, что первые владельцы «заряженного» седана обычно не относятся к нему как к коллекционной машине и эксплуатируют его «во всю мощь». Трудно себе представить человека, который купит подобное авто и не будет на нем ездить. Отсюда и заоблачные цены за экземпляры с низким пробегом.



































