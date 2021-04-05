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На МКС нашли еще три возможных места утечки воздуха
Источник материала: Onliner
На борту Международной космической станции российскими космонавтами были обнаружены еще три возможных места утечки воздуха. Они располагаются в российском модуле «Звезда». Космонавты их нашли и заделали герметиком. Об этом сообщает
В ближайшее время будет проверка герметичности, что позволит понять, удалось ли устранить течь. Первая значительная утечка воздуха была зафиксирована на МКС в 2019 году.
Срок эксплуатации МКС рассчитан до 2024 года. Одни эксперты говорят, что после этой даты поддержание станции в работоспособном состоянии будет обходиться очень дорого из-за лавинообразного выхода из строя многочисленных элементов.
Сегодня руководитель полетом российского сегмента станции Владимир Соловьев
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