«Минфин был проспонсирован кандидатом на включение в террористы». У Латушко и Мотолько заблокировали счета

Источник материала: Салiдарнасць

Вероятно, это связано c включением их в составляемый КГБ список лиц, причастных к террористической деятельности.

О заблокированных счетах Павел Латушко и Антон Мотолько сообщили в соцсетях.

— Первый — пошёл! — написал Антон Мотолько. — Альфа-Банк первым заблокировал все мои счета в Беларуси. Это хорошо, что я успел оплатить «налог» по ИП с утра. Теперь официально: Минфин был проспонсирован кандидатом на включение в террористы (по мнению КГБ).

Позже он уточнил, что Приорбанк тоже заблокировал карту/счёт.

Был заблокирован и счет Павла Латушко в МТБанке.

— По моим сведениям, это связано с возбуждением уголовного дела по статье 289 часть 3 «Акт терроризма». Полностью абсурдное и незаконное обвинение. Правовой дефолт, — прокомментировал это в своем телеграм-канале Павел Латушко.