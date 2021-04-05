"По моим сведениям, это связано с возбуждением уголовного дела по статье 289 часть 3 «Акт терроризма». Полностью абсурдное и незаконное обвинение. Правовой дефолт", — написал Латушко.













"Акция «Банкомат – Обменник – Банк» – лучший способ сохранить ваши деньги. Хранить ваши сбережения в беларуском банке – риск их потерять в любой момент", - добавил Латушко.





Так что имейте ввиду, что хранить деньги в этих, а также всех государственных банках крайне опасно для ваших финансов, но заблокировать счет по требованию властей могут и в любом другом банке.