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Банк Олексина заблокировал расчетный счет Павла Латушко - "террорист"

05.04.2021 15:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об блокировке счета бывший министр культуры Беларуси сообщил у себя в телеграм-канале.

"По моим сведениям,  это связано с возбуждением уголовного дела по статье 289 часть 3  «Акт терроризма». Полностью абсурдное и незаконное обвинение. Правовой дефолт", — написал Латушко.




"Акция «Банкомат – Обменник – Банк» – лучший способ сохранить ваши деньги. Хранить ваши сбережения в беларуском банке – риск их потерять в любой момент", - добавил Латушко.
 
Напомним, МТБанк принадлежит семье придворного олигарха Олексина, а на минувшей неделе стало известно, что Олексин выкупил и "Идея банк". 

Так что имейте ввиду, что хранить деньги в этих, а также всех государственных банках крайне опасно для ваших финансов, но заблокировать счет по требованию властей могут и в любом другом банке. 
 
 
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Об блокировке счета бывший министр культуры Беларуси сообщил у себя в телеграм-канале.
 
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