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Лукашенко прокомментировал назначение Перцова министром информации
05.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко назначил нового министра информации. Президент Беларуси отметил, что сейчас необходимо усилить информационное пространство страны, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.
Новым министром информации Беларуси директор представительства МТРК «Мир» Владимир Перцов. Эту должность он занимал более десяти лет. Президент во время назначения признался, что давно наблюдал за работой руководителя и хорошо его знает лично.
За время работы
Представительство не раз получало высокие награды на различных конкурсах. Владимир Перцов был награжден орденом Франциска Скорины за вклад в развитие национальной журналистики и создание единого информационного пространства.
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По словам президента Беларуси, сейчас необходимо усилить информационное пространство страны.
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