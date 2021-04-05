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Лукашенко прокомментировал назначение Перцова министром информации

05.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко назначил нового министра информации. Президент Беларуси отметил, что сейчас необходимо усилить информационное пространство страны, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.

Новым министром информации Беларуси директор представительства МТРК «Мир» Владимир Перцов. Эту должность он занимал более десяти лет. Президент во время назначения признался, что давно наблюдал за работой руководителя и хорошо его знает лично.

«Рассматривали на разные должности. Я просто боюсь, чтобы вы не утонули в этом чиновничьем безбрежии. Для меня очень будет жаль, если мы потеряем очень хорошего журналиста, политолога и политика, скажу откровенно», – сказал Лукашенко.

За время работы Владимира Перцова национальный филиал выпустил несколько собственных программ, документальных проектов, а на радио заработала высокотехнологичная студия.

Представительство не раз получало высокие награды на различных конкурсах. Владимир Перцов был награжден орденом Франциска Скорины за вклад в развитие национальной журналистики и создание единого информационного пространства.



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По словам президента Беларуси, сейчас необходимо усилить информационное пространство страны.
 
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