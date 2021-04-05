Ники Минаж стала первой рэпершей, чей клип набрал миллиард просмотров на YouTube

Источник материала: Tut.by

Клип американской певицы Ники Минаж на композицию Anaconda набрал миллиард просмотров на YouTube. Артистка стала первой рэп-исполнительницей, кому удалось установить такой рекорд.



Кадр из клипа

Композиция Ники Минаж Anaconda из третьего студийного альбома The Pinkprint вышла в 2014 году. В августе того же года у нее появился видеоклип. За первые сутки ролик набрал почти 20 миллионов просмотров, чем поставил рекорд на площадке VEVO, где прошла премьера. Спустя семь лет количество просмотров дошло до отметки в один миллиард. Так исполнительница установила новый рекорд среди женщин-рэперов.

Напомним, что в ноябре на YouTube сменился самый популярный клип. На смену вирусному ролику Despacito пришла детская песня Baby Shark, у которой на данный момент более восьми миллиардов просмотров.