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Ники Минаж стала первой рэпершей, чей клип набрал миллиард просмотров на YouTube

05.04.2021 15:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Клип американской певицы Ники Минаж на композицию Anaconda набрал миллиард просмотров на YouTube. Артистка стала первой рэп-исполнительницей, кому удалось установить такой рекорд.


Кадр из клипа

Композиция Ники Минаж Anaconda из третьего студийного альбома The Pinkprint вышла в 2014 году. В августе того же года у нее появился видеоклип. За первые сутки ролик набрал почти 20 миллионов просмотров, чем поставил рекорд на площадке VEVO, где прошла премьера. Спустя семь лет количество просмотров дошло до отметки в один миллиард. Так исполнительница установила новый рекорд среди женщин-рэперов.

Напомним, что в ноябре на YouTube сменился самый популярный клип. На смену вирусному ролику Despacito пришла детская песня Baby Shark, у которой на данный момент более восьми миллиардов просмотров.

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Клип американской певицы Ники Минаж на композицию Anaconda набрал миллиард просмотров на YouTube. Артистка стала первой рэп-исполнительницей, кому удалось установить...
 
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