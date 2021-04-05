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Ники Минаж стала первой рэпершей, чей клип набрал миллиард просмотров на YouTube
Источник материала: Tut.by
Клип американской певицы Ники Минаж на композицию Anaconda набрал миллиард просмотров на YouTube. Артистка
Композиция Ники Минаж Anaconda из третьего студийного альбома The Pinkprint вышла в 2014 году. В августе того же года у нее появился видеоклип. За первые сутки ролик набрал почти 20 миллионов просмотров, чем поставил рекорд на площадке VEVO, где прошла премьера. Спустя семь лет количество просмотров дошло до отметки в один миллиард. Так исполнительница установила новый рекорд среди женщин-рэперов.
Напомним, что в ноябре на YouTube
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Клип американской певицы Ники Минаж на композицию Anaconda набрал миллиард просмотров на YouTube. Артистка стала первой рэп-исполнительницей, кому удалось установить...
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