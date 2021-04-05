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В Борисове пока отложили идею строительства Ледовой арены - и вот почему
Источник материала: Tut.by
В Борисове приостановлено строительство ледовой площадки и моста через железную дорогу в районе Зеленого городка. Об этом во время приема граждан сообщил председатель Борисовского райисполкома Геннадий Денгалев, его
— Есть архитектурный проект на строительство. Это все, что мы имеем на данный момент. Финансирования нет, в инвестпрограмму на этот год проект не включили. За счет районного бюджета мы мост не построим — это очень дорогостоящий объект. Поэтому пока реализации проекта не будет, — рассказал председатель райисполкома.
По его словам, пока в городе необходимо закончить мостовой переход через Березину, реконструкцию ул. Гагарина и детскую больницу.
Напомним, в ноябре 2019 года Борисовский районный исполнительный комитет провел общественные обсуждения, где можно было увидеть проект будущей ледовой арены. Она должна расположиться за мостом через Березину напротив торгового центра «Корона».
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Напомним, арена должна была расположиться за мостом через Березину напротив торгового центра «Корона».
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