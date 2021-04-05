В Борисове пока отложили идею строительства Ледовой арены - и вот почему

Источник материала: Tut.by

В Борисове приостановлено строительство ледовой площадки и моста через железную дорогу в районе Зеленого городка. Об этом во время приема граждан сообщил председатель Борисовского райисполкома Геннадий Денгалев, его цитирует районная газета «Единство».



Так должна была выглядеть Ледовая арена в Борисове

— Есть архитектурный проект на строительство. Это все, что мы имеем на данный момент. Финансирования нет, в инвестпрограмму на этот год проект не включили. За счет районного бюджета мы мост не построим — это очень дорогостоящий объект. Поэтому пока реализации проекта не будет, — рассказал председатель райисполкома.

По его словам, пока в городе необходимо закончить мостовой переход через Березину, реконструкцию ул. Гагарина и детскую больницу.

Напомним, в ноябре 2019 года Борисовский районный исполнительный комитет провел общественные обсуждения, где можно было увидеть проект будущей ледовой арены. Она должна расположиться за мостом через Березину напротив торгового центра «Корона».