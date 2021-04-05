Под Смолевичами водитель Peugeot уснул за рулем и влетел в столб. Видео аварии

Источник материала: Tut.by

Легковушка врезалась в столб на трассе М1 в Смолевичском районе. Авария попала в объектив камеры наружного наблюдения.

В ГАИ Минской области сообщили , что авария произошла днем 4 апреля на 387-м километре трассы Брест — Минск — граница РФ. Предварительно установлено, что 28-летний водитель Peugeot ехал в сторону Борисова и уснул за рулем, в результате чего автомобиль вылетел за пределы проезжей части и врезался в столб.

В аварии травмы получила 27-летняя пассажирка. После оказания медицинской помощи ее отпустили домой. Также в автомобиле находился 9-месячный ребенок. Он перевозился на заднем сиденье в автолюльке и был пристегнут по всем правилам, поэтому в ДТП не пострадал.

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