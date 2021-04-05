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Под Смолевичами водитель Peugeot уснул за рулем и влетел в столб. Видео аварии
Источник материала: Tut.by
Легковушка врезалась в столб на трассе М1 в Смолевичском районе. Авария попала в объектив камеры наружного наблюдения.
В ГАИ Минской области
В аварии травмы получила 27-летняя пассажирка. После оказания медицинской помощи ее отпустили домой. Также в автомобиле находился 9-месячный ребенок. Он перевозился на заднем сиденье в автолюльке и был пристегнут по всем правилам, поэтому в ДТП не пострадал.
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В аварии травмы получила 27-летняя пассажирка. После оказания медицинской помощи ее отпустили домой.
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