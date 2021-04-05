ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Боярышник и не только: спиртосодержащие лекарства не будут продавать ночью

05.04.2021 15:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 апр – Sputnik. Минздрав ограничил продажу спиртосодержащих настоек в ночное время: с 21:00 до 8:00 ряд препаратов купить будет нельзя.

Соответствующее постановление Минздрава опубликовано на Национальном правовом интернет-портале Беларуси. В список попала 21 спиртосодержащая лекарственная настойка.

В данный перечень внесли настойку женьшеня, боярышник, успокоительные и сердечные капли, календулу, барбовал, настойку валерианы, корвалол, пустырник и ряд других. Как правило, именно эти лекарства популярны у части населения в качестве дешевой альтернативы алкоголя.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минздрав Беларуси ограничивает продажу спиртовых настоек: в ночное время купить их будет нельзя.
 
Новости дня
Новости разные
 
Журы літаратурнай прэміі «Дэбют» імя Максіма Багдановіча вызначыла кароткі сьпіс намінантаў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by