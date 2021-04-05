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Боярышник и не только: спиртосодержащие лекарства не будут продавать ночью
05.04.2021 15:49 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 апр – Sputnik. Минздрав ограничил продажу спиртосодержащих настоек в ночное время: с 21:00 до 8:00 ряд препаратов купить будет нельзя.
Соответствующее постановление Минздрава опубликовано на Национальном правовом интернет-портале Беларуси. В список попала 21 спиртосодержащая лекарственная настойка.
В данный перечень внесли настойку женьшеня, боярышник, успокоительные и сердечные капли, календулу, барбовал, настойку валерианы, корвалол, пустырник и ряд других. Как правило, именно эти лекарства популярны у части населения в качестве дешевой альтернативы алкоголя.
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Минздрав Беларуси ограничивает продажу спиртовых настоек: в ночное время купить их будет нельзя.
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