Боярышник и не только: спиртосодержащие лекарства не будут продавать ночью

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 апр – Sputnik. Минздрав ограничил продажу спиртосодержащих настоек в ночное время: с 21:00 до 8:00 ряд препаратов купить будет нельзя.

Соответствующее постановление Минздрава опубликовано на Национальном правовом интернет-портале Беларуси. В список попала 21 спиртосодержащая лекарственная настойка.

В данный перечень внесли настойку женьшеня, боярышник, успокоительные и сердечные капли, календулу, барбовал, настойку валерианы, корвалол, пустырник и ряд других. Как правило, именно эти лекарства популярны у части населения в качестве дешевой альтернативы алкоголя.