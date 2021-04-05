ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

10 самых известных супов мира

05.04.2021 15:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Праздник придумали, чтобы подчеркнуть важность "первого" для здоровья человека. Но не спешите обольщаться! Далеко не все супы полезны. 

Во все времена супчик был относительно простым и дешевым способом заполнить желудок. Однако сегодня диетологи предупреждают: не стоит увлекаться жирным бульоном или переваренными овощами - пользы здесь не больше, чем вреда. 

И все-таки суп остается одним из главных блюд в рационе человека. Готовят его и самые звездные повара, и простые хозяйки. А еще у супа есть "национальность": благодаря этому блюду туристы могут лучше узнать о кухне и об истории той или иной страны.

Суп есть в каждой культуре народов мира. В десятку самых известных супов Sputnik Беларусь вошли такие кулинарные шедевры, как французский луковый суп, андалузский гаспачо, славянский борщ, японский рамэн, тайский том ям, французский буйабес, грузинский харчо, перуанский чупе и другие.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международный день супа обязательно стоит отметить, приготовив один из самых популярных супов мира – выбирайте на любой вкус.
 
Новости дня
Новости разные
 
У Баўгарыі падводзяць вынікі нядзельных парлямэнцкіх выбараў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by