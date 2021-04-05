|
10 самых известных супов мира
05.04.2021 15:49 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Праздник придумали, чтобы подчеркнуть важность "первого" для здоровья человека. Но не спешите обольщаться! Далеко не все супы полезны.
Во все времена супчик был относительно простым и дешевым способом заполнить желудок. Однако сегодня диетологи предупреждают: не стоит увлекаться жирным бульоном или переваренными овощами - пользы здесь не больше, чем вреда.
И все-таки суп остается одним из главных блюд в рационе человека. Готовят его и самые звездные повара, и простые хозяйки. А еще у супа есть "национальность": благодаря этому блюду туристы могут лучше узнать о кухне и об истории той или иной страны.
Суп есть в каждой культуре народов мира. В десятку самых известных супов
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международный день супа обязательно стоит отметить, приготовив один из самых популярных супов мира – выбирайте на любой вкус.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)