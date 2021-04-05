10 самых известных супов мира

Источник материала: Sputnik Беларусь

Праздник придумали, чтобы подчеркнуть важность "первого" для здоровья человека. Но не спешите обольщаться! Далеко не все супы полезны.

Во все времена супчик был относительно простым и дешевым способом заполнить желудок. Однако сегодня диетологи предупреждают: не стоит увлекаться жирным бульоном или переваренными овощами - пользы здесь не больше, чем вреда.

И все-таки суп остается одним из главных блюд в рационе человека. Готовят его и самые звездные повара, и простые хозяйки. А еще у супа есть "национальность": благодаря этому блюду туристы могут лучше узнать о кухне и об истории той или иной страны.

Суп есть в каждой культуре народов мира. В десятку самых известных супов Sputnik Беларусь вошли такие кулинарные шедевры, как французский луковый суп, андалузский гаспачо, славянский борщ, японский рамэн, тайский том ям, французский буйабес, грузинский харчо, перуанский чупе и другие.