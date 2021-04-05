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«Зачистка продолжится». Чего ждать от нового министра информации
Источник материала: Навiны
Министерство информации Беларуси возглавил Владимир Перцов, который десять лет руководил представительством телерадиокомпании «Мир».
Министерство цензуры
Игорь Луцкий не отработал министром и года, на эту должность его назначили в июне 2020-го. Сегодня Лукашенко его повысил, сделав заместителем главы своей администрации.
Каденция Луцкого в Мининформе пришлась на период мирной белорусской революции, когда противостояние гражданского общества и действующей власти вышло на пик.
По ту сторону баррикад, фактически врагами, для государства оказались и независимые СМИ — их блокируют, журналистов задерживают, против них возбуждают уголовные дела и, к сожалению, лишают свободы.
Именно при министре Луцком самый популярный портал страны
Именно при Луцком были заблокированы новостные сайты Naviny.by, nn.by (разблокирован после устранения нарушений), belsat.eu, kyky.org, mediazona.by и другие. Государство посчитало, что многие материалы этих медиа вредят национальным интересам Беларуси.
Например, на нашем сайте чиновники из специальной комиссии при Совете безопасности
И еще одно наследие Луцкого. Буквально на днях Палата представителей
В частности, расширены основания для отказа в госрегистрации СМИ, вынесения письменного предупреждения и ограничения доступа к интернет-ресурсу. Мининформ получил право без суда принимать решения о прекращении выпуска СМИ и ограничении доступа к сайтам.
Кто такой Владимир Перцов
Владимир Перцов родился в 1974 году в Витебске. Окончил Витебский госуниверситет и Академию управления. С 1993 года работал на телевидении: вел программы в Витебской студии телевидения, позже — ток-шоу «Будни» на Первом национальном телеканале.
В 1998 году возглавил FM-радиостанцию «Радио Витебск». Возглавлял Гродненскую областную телерадиокомпанию, дирекцию телеканала «РТР-Беларусь». Представительство телерадиокомпании «Мир» возглавлял с 2010 года.
Владимир Перцов женат на дочери Александра Радькова — экс-министра образования, бывшего первого замглавы Администрации президента. Юлия Перцова —
Перцов награжден медалью и орденом Франциска Скорины. Медаль
В 2018 году Александр Лукашенко лестно высказался о телеканале «Мир», назвав его «единственным окном, где мы можем друг на друга посмотреть». Ранее Лукашенко говорил, что «Мир» «нос утрет всем этим компаниям».
Однако среди вещающих в нашей стране общественно-политических каналов «Мир» далеко не самый популярных. В 2020 году он
Перцов — активный участник программы «Клуб редакторов» на телеканале «Беларусь 1». Эту программу в бытность руководителем Белтелерадиокомпании придумал Геннадий Давыдько, который недавно заявил, что каждое негосударственное СМИ — это огневая точка противника, которую надо подавить.
Вот некоторые заявления Перцова, сделанные в «Клубе редакторов» за последние месяцы (цитаты по БЕЛТА).
31 июля 2020 года. Перцов высказал мнение, что главная задача альтернативных кандидатов — убедить себя и друзей, что за них большинство:
«Самая главная задача — не подчиниться основным принципам демократии, когда меньшинство подчиняется выбору большинства, и пойти митинговать, кричать и топать. Такая демократия площади, или демократия майданов, как ее сейчас называют, это на самом деле чистой воды противозаконный протест».
14 августа 2020 года. «Белорусское общество не приемлет насилия, и провокаторы играют на этом, добиваясь силовых столкновений с правоохранителями. Мальчики и девочки становятся “мясом”: перед ними становятся провокаторы, которые имеют опыт протестных действий, не боятся милиции и ОМОНа, они наносят первый удар, а потом быстро убегают. И тогда уже под раздачу попадают те самые мальчики и девочки с горящими глазами. В результате появляется кровавая картинка, эмоциональный фон, который задевает чувства матерей, простых граждан. У нас такое общество, которое не приемлет насилия, нам это претит, и на этом сыграли».
9 октября 2020 года. «У нас есть большой недостаток: наша государственная журналистика немного беззубая. Мы стараемся быть корректными, воспитанными. Может быть, где-то это делаем зря. Может быть, не то время, чтобы сейчас оставаться таковыми — потом вернемся в эти хорошие стандарты белорусской журналистики. Но пока нужно несколько корректировать нашу журналистскую работу адекватно вызовам».
23 октября 2020 года. «Я не верю в случайности, я верю в логику. Думать, что это яснолицые мальчики или девочки придумывают сообщения о том, чтобы парализовать дороги, раскрывать данные работников силовых структур? Это же не партизанская борьба, как хотят ее выставить, не гражданский протест. Это конкретная подрывная и диверсионная деятельность, и ею занимаются спецслужбы. Это всё называется гибридной войной или войной в серой зоне, чтобы расшатать, ослабить экономику страны».
15 января 2021 года. «Когда создается управляемый хаос, всё можно скупить по дешевке: банки, отрасли и целые государства. Что успешно происходит при каждой цветной революции».
По мнению Перцова, инструментами по созданию такого управляемого хаоса являются в том числе средства массовой информации и крупные социальные сети.
26 марта 2021 года. «Наша страна попала в учебники политологии как страна, которая дважды избежала воздействия цветной (оранжевой, бархатной, красно-белой — какой угодно) революции».
Также Перцов считает, что оппозиционно настроенные люди стали разочаровываться в своих лидерах, ведь этой «системе грантососов и получателей выгоды» безразличны переживания обычных граждан и их политические интересы и чаяния.
Затянут гайки
Вектор работы нового министра информации Перцова и заместителя руководителя администрации Луцкого указал сам Лукашенко. Они будут работать в условиях не информационного противостояния, а информационной войны.
На это в комментарии для Naviny.by обратил внимание медиаэксперт Павлюк Быковский.
«Идет информационная война, уже не противоборство (хотелось бы, чтобы это было хотя бы противоборство). Боюсь, что дальше хуже будет в плане информационного противостояния», —
«Закручивать гайки будут еще крепче, — прогнозирует эксперт. — Думаю, власти хотят сделать это еще более заметным для журналистского сообщества. Журналистам остается только работать, понимая, что зачистка продолжится».
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Ничего хорошего, ведь при нынешней власти Министерство информации это не столько регулятор, сколько цензор.
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