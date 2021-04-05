«Зачистка продолжится». Чего ждать от нового министра информации

Министерство информации Беларуси возглавил Владимир Перцов, который десять лет руководил представительством телерадиокомпании «Мир».



Владимир Перцов. Кадр из передачи «Клуб редакторов»

Министерство цензуры

Игорь Луцкий не отработал министром и года, на эту должность его назначили в июне 2020-го. Сегодня Лукашенко его повысил, сделав заместителем главы своей администрации.

Каденция Луцкого в Мининформе пришлась на период мирной белорусской революции, когда противостояние гражданского общества и действующей власти вышло на пик.

По ту сторону баррикад, фактически врагами, для государства оказались и независимые СМИ — их блокируют, журналистов задерживают, против них возбуждают уголовные дела и, к сожалению, лишают свободы.

Именно при министре Луцком самый популярный портал страны TUT.by был лишен статуса СМИ.

Именно при Луцком были заблокированы новостные сайты Naviny.by, nn.by (разблокирован после устранения нарушений), belsat.eu, kyky.org, mediazona.by и другие. Государство посчитало, что многие материалы этих медиа вредят национальным интересам Беларуси.

Например, на нашем сайте чиновники из специальной комиссии при Совете безопасности нашли восемь таких статей . Возможно, эти тексты вредят интересам конкретных людей, засевших во власти, потому что правда глаза колет, но никак не интересам страны.

И еще одно наследие Луцкого. Буквально на днях Палата представителей приняла в первом чтении поправки в законодательство, регулирующее работу СМИ. Нововведения еще сильнее зажимают гайки для негосударственных изданий.

В частности, расширены основания для отказа в госрегистрации СМИ, вынесения письменного предупреждения и ограничения доступа к интернет-ресурсу. Мининформ получил право без суда принимать решения о прекращении выпуска СМИ и ограничении доступа к сайтам.

Кто такой Владимир Перцов

Владимир Перцов родился в 1974 году в Витебске. Окончил Витебский госуниверситет и Академию управления. С 1993 года работал на телевидении: вел программы в Витебской студии телевидения, позже — ток-шоу «Будни» на Первом национальном телеканале.

В 1998 году возглавил FM-радиостанцию «Радио Витебск». Возглавлял Гродненскую областную телерадиокомпанию, дирекцию телеканала «РТР-Беларусь». Представительство телерадиокомпании «Мир» возглавлял с 2010 года.

Владимир Перцов женат на дочери Александра Радькова — экс-министра образования, бывшего первого замглавы Администрации президента. Юлия Перцова — телеведущая на БТ

Перцов награжден медалью и орденом Франциска Скорины. Медаль получил в 2013 году, а орден — в 2018-м. Государственные награды присуждены за «многолетний плодотворный труд, большой личный вклад в развитие национальной журналистики, создание единого информационного пространства, совершенствование белорусско-российского сотрудничества в отрасли телевидения и радио».

В 2018 году Александр Лукашенко лестно высказался о телеканале «Мир», назвав его «единственным окном, где мы можем друг на друга посмотреть». Ранее Лукашенко говорил, что «Мир» «нос утрет всем этим компаниям».

Однако среди вещающих в нашей стране общественно-политических каналов «Мир» далеко не самый популярных. В 2020 году он занимал одну их самых низких рейтинговых позиций, если судить по данным Института социологии.

Перцов — активный участник программы «Клуб редакторов» на телеканале «Беларусь 1». Эту программу в бытность руководителем Белтелерадиокомпании придумал Геннадий Давыдько, который недавно заявил, что каждое негосударственное СМИ — это огневая точка противника, которую надо подавить.

Вот некоторые заявления Перцова, сделанные в «Клубе редакторов» за последние месяцы (цитаты по БЕЛТА).

31 июля 2020 года. Перцов высказал мнение, что главная задача альтернативных кандидатов — убедить себя и друзей, что за них большинство:

«Самая главная задача — не подчиниться основным принципам демократии, когда меньшинство подчиняется выбору большинства, и пойти митинговать, кричать и топать. Такая демократия площади, или демократия майданов, как ее сейчас называют, это на самом деле чистой воды противозаконный протест».

14 августа 2020 года. «Белорусское общество не приемлет насилия, и провокаторы играют на этом, добиваясь силовых столкновений с правоохранителями. Мальчики и девочки становятся “мясом”: перед ними становятся провокаторы, которые имеют опыт протестных действий, не боятся милиции и ОМОНа, они наносят первый удар, а потом быстро убегают. И тогда уже под раздачу попадают те самые мальчики и девочки с горящими глазами. В результате появляется кровавая картинка, эмоциональный фон, который задевает чувства матерей, простых граждан. У нас такое общество, которое не приемлет насилия, нам это претит, и на этом сыграли».

9 октября 2020 года. «У нас есть большой недостаток: наша государственная журналистика немного беззубая. Мы стараемся быть корректными, воспитанными. Может быть, где-то это делаем зря. Может быть, не то время, чтобы сейчас оставаться таковыми — потом вернемся в эти хорошие стандарты белорусской журналистики. Но пока нужно несколько корректировать нашу журналистскую работу адекватно вызовам».

23 октября 2020 года. «Я не верю в случайности, я верю в логику. Думать, что это яснолицые мальчики или девочки придумывают сообщения о том, чтобы парализовать дороги, раскрывать данные работников силовых структур? Это же не партизанская борьба, как хотят ее выставить, не гражданский протест. Это конкретная подрывная и диверсионная деятельность, и ею занимаются спецслужбы. Это всё называется гибридной войной или войной в серой зоне, чтобы расшатать, ослабить экономику страны».

15 января 2021 года. «Когда создается управляемый хаос, всё можно скупить по дешевке: банки, отрасли и целые государства. Что успешно происходит при каждой цветной революции».

По мнению Перцова, инструментами по созданию такого управляемого хаоса являются в том числе средства массовой информации и крупные социальные сети.

26 марта 2021 года. «Наша страна попала в учебники политологии как страна, которая дважды избежала воздействия цветной (оранжевой, бархатной, красно-белой — какой угодно) революции».

Также Перцов считает, что оппозиционно настроенные люди стали разочаровываться в своих лидерах, ведь этой «системе грантососов и получателей выгоды» безразличны переживания обычных граждан и их политические интересы и чаяния.

Затянут гайки

Вектор работы нового министра информации Перцова и заместителя руководителя администрации Луцкого указал сам Лукашенко. Они будут работать в условиях не информационного противостояния, а информационной войны.

На это в комментарии для Naviny.by обратил внимание медиаэксперт Павлюк Быковский.



Владимир Перцов и Игорь Луцкий получают новые должности

«Идет информационная война, уже не противоборство (хотелось бы, чтобы это было хотя бы противоборство). Боюсь, что дальше хуже будет в плане информационного противостояния», — сказал Лукашенко.

«Закручивать гайки будут еще крепче, — прогнозирует эксперт. — Думаю, власти хотят сделать это еще более заметным для журналистского сообщества. Журналистам остается только работать, понимая, что зачистка продолжится».