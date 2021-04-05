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Поезд Минск — Могилев наехал на мужчину
Источник материала: Навiны
Травмирование жителя поселка Новинки 1960 года рождения произошло на путях возле о.п. Железнодорожный.
По сообщению пресс-службы МВД, сельчанин попал под поезд Минск — Могилев вечером 3 апреля. Мужчина лежал в начале платформы рядом с железнодорожными путями.
Машинист применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось.
Пострадавшего госпитализировали.
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Травмирование жителя поселка Новинки 1960 года рождения произошло на путях возле о.п. Железнодорожный.
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