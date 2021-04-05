ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Поезд Минск — Могилев наехал на мужчину

05.04.2021 15:55 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Травмирование жителя поселка Новинки 1960 года рождения произошло на путях возле о.п. Железнодорожный.

Поезд Минск — Могилев наехал на мужчину

По сообщению пресс-службы МВД, сельчанин попал под поезд МинскМогилев вечером 3 апреля. Мужчина лежал в начале платформы рядом с железнодорожными путями.

Машинист применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось.

Пострадавшего госпитализировали.

 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Травмирование жителя поселка Новинки 1960 года рождения произошло на путях возле о.п. Железнодорожный.
 
Новости дня
Новости разные
 
10 самых известных супов мира
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by