На стройке «Минск Мир» разбился рабочий

Подсобный рабочий погиб при падении с высоты 18-го этажа одного из строящихся в «Минск Мире» жилых домов.





По сообщению МЧС, инцидент произошел днем 5 апреля. В строительной люльке находилось двое рабочих на момент обрыва одного троса. Они устанавливали декоративные элементы здания в 25-этажном жилом доме. Один рабочий погиб, другой не пострадал, оставшись в люльке.

Причину обрыва троса пока не установили.