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На стройке «Минск Мир» разбился рабочий

05.04.2021 15:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Подсобный рабочий погиб при падении с высоты 18-го этажа одного из строящихся в «Минск Мире» жилых домов.

На стройке «Минск Мир» разбился рабочий

По сообщению МЧС, инцидент произошел днем 5 апреля. В строительной люльке находилось двое рабочих на момент обрыва одного троса. Они устанавливали декоративные элементы здания в 25-этажном жилом доме. Один рабочий погиб, другой не пострадал, оставшись в люльке.

Причину обрыва троса пока не установили.

 
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Подсобный рабочий погиб при падении с высоты 18-го этажа одного из строящихся в «Минск Мире» жилых домов.
 
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