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Цифра дня. Какой моральный ущерб заявили 109 милиционеров на процессе о «пинской бойне»

05.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Третью неделю в Бресте продолжается рассмотрение уголовного дела о массовых беспорядках 9−10 августа в Пинске.

Потерпевшими по делу выступают 109 сотрудников милиции. С начала процесса было допрошено 72 пинских милиционера. Все они заявляют гражданские иски о возмещении морального вреда на суммы от 2 до 15 тысяч рублей, сообщает Правозащитный центр Весна.

В общей сумме моральный ущерб они оценили в 382 500 рублей.

Свои моральные страдания милиционеры обосновывают тем, что они «испытали страх, унижение, боль и стыд, из-за пережитых событий они потеряли сон, спокойствие и аппетит, чувствовали и испытывают тревогу».

 
Теги: Брест
 
 
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Третью неделю в Бресте продолжается рассмотрение уголовного дела о массовых беспорядках 9−10 августа в Пинске.
 
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