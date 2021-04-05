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Цифра дня. Какой моральный ущерб заявили 109 милиционеров на процессе о «пинской бойне»
05.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Третью неделю в Бресте продолжается рассмотрение уголовного дела о массовых беспорядках 9−10 августа в Пинске.
Потерпевшими по делу выступают 109 сотрудников милиции. С начала процесса было допрошено 72 пинских милиционера. Все они заявляют гражданские иски о возмещении морального вреда на суммы от 2 до 15 тысяч рублей, сообщает Правозащитный центр
В общей сумме моральный ущерб они оценили в 382 500 рублей.
Свои моральные страдания милиционеры обосновывают тем, что они «испытали страх, унижение, боль и стыд, из-за пережитых событий они потеряли сон, спокойствие и аппетит, чувствовали и испытывают тревогу».
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Третью неделю в Бресте продолжается рассмотрение уголовного дела о массовых беспорядках 9−10 августа в Пинске.
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