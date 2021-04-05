Цифра дня. Какой моральный ущерб заявили 109 милиционеров на процессе о «пинской бойне»

Источник материала: Салiдарнасць

Третью неделю в Бресте продолжается рассмотрение уголовного дела о массовых беспорядках 9−10 августа в Пинске.

Потерпевшими по делу выступают 109 сотрудников милиции. С начала процесса было допрошено 72 пинских милиционера. Все они заявляют гражданские иски о возмещении морального вреда на суммы от 2 до 15 тысяч рублей, сообщает Правозащитный центр Весна .

В общей сумме моральный ущерб они оценили в 382 500 рублей.

Свои моральные страдания милиционеры обосновывают тем, что они «испытали страх, унижение, боль и стыд, из-за пережитых событий они потеряли сон, спокойствие и аппетит, чувствовали и испытывают тревогу».