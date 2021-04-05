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После разгромного счета. Михаил Мархель покинул должность главного тренера сборной по футболу
05.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Белорусская федерация футбола и главный тренер сборной Беларуси приняли взаимное решение о расторжении контракта.
Об этом сообщает Белорусская федерация футбола.
«Сегодня, 5 апреля, Ассоциация «Белорусская федерация футбола» и главный тренер сборной Беларуси приняли взаимное решение о расторжении контракта. АБФФ благодарит Михаила Мархеля за сотрудничество и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится на
Напомним, в недавнем матче отбора к ЧМ-2022 Беларусь разгромно проиграла в гостях фактически второму составу Бельгии со счетом 0:8, что стало самым крупным поражением национальной команды в истории.
Михаил Мархель занимал пост главного тренера сборной с июня 2019 года.
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Белорусская федерация футбола и главный тренер сборной Беларуси сообщили сегодня в Белорусской федерации футбола.
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