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В Минске на стройке с огромной высоты оборвалась люлька с рабочими

05.04.2021 16:09 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

ЧП случилось на стройке 25-этажного дома «Стамбул» на улице Аэродромной в Минске. Сперва о том, что со здания оборвалась люлька написали очевидцы в соцсетях, а затем подтвердили в МЧС.

Как сообщает МЧС, сегодня в 12.28 на номер «101» от очевидца поступила информация о падении человека со строительной люльки с высоты 18 этажа новостройки в Минске. К месту вызова были направлены работники МЧС, которые обнаружили на земле разбившегося рабочего. Второго из наклонившейся строительной люльки извлекли коллеги до прибытия подразделений спасателей.

Сообщается, что строители проводили работы по установке декоративных элементов здания на уровне 18 этажа. Почему оборвалась люлька — предстоит выяснить.

 

 
Теги: Минск
 
 
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ЧП случилось на стройке 25-этажного дома «Стамбул» на улице Аэродромной в Минске. Сперва о том, что со здания оборвалась люлька написали очевидцы в соцсетях, а затем...
 
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