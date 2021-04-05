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В Минске на стройке с огромной высоты оборвалась люлька с рабочими
Источник материала: БДГ
ЧП случилось на стройке 25-этажного дома «Стамбул» на улице Аэродромной в Минске. Сперва о том, что со здания оборвалась люлька написали очевидцы в соцсетях, а затем подтвердили в МЧС.
Как
Сообщается, что строители проводили работы по установке декоративных элементов здания на уровне 18 этажа. Почему оборвалась люлька — предстоит выяснить.
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ЧП случилось на стройке 25-этажного дома «Стамбул» на улице Аэродромной в Минске. Сперва о том, что со здания оборвалась люлька написали очевидцы в соцсетях, а затем...
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