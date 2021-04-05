Маск рекомендовал «Роскосмосу» создать полностью многоразовую ракету

Источник материала: АФН

Основатель SpaceX Илон Маск прокомментировал планы России создать ракету-носитель «Амур-СПГ» с многоразовой первой ступенью.

«Это хороший путь, но я рекомендую стремиться к полной многоразовости», — написал он в Twitter.

В «Роскосмосе» ожидают, что «Амур-СПГ» в будущем заменит все ракеты семейства «Союз-2». В качестве топлива для этой ракеты будут использоваться сжиженные метан и кислород, а ее первая ступень будет многоразовой.

В анонсе «Роскосмоса» говорится, что живучесть первой ступени составит десять пусков, передает РБК.

Отвечая на вопрос одного из подписчиков, Маск заявил, что для ракет-носителей Falcon 9 нет практического ограничения на количество повторных использований первой ступени. «Просто обслуживать ее будет все труднее», — признал Маск.

В конкурсе на создание «Амур-СПГ» участвовали три организации. В частности, к участию впервые допустили частную компанию «КосмоКурс», но тендер она не выиграла: победителем стал ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс», который изготавливает ракеты «Союз». Цена контракта составила 407 млн руб.

О начале проектирования ракеты с возвращаемыми ступенями глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин объявил в мае 2019 года на лекции в Московском государственном университете. Он уточнил, что ракета будет недорогой.

Рогозин раскрыл некоторые детали проекта: возвращаемая ракета сможет выводить на орбиту 9 т полезной нагрузки, а двигатели будут работать на сжиженном природном газе (СПГ). Рогозин пояснил, что «метановый двигатель не требует дополнительной очистки, в отличие от кислород-керосинового двигателя».

В марте 2017 года Игорь Комаров, который тогда был главой «Роскосмоса», сообщил, что корпорация ведет разработку многоразовых элементов космических ракет. «У нас есть опытные разработки в сфере возвращаемых составных частей», — заявил он.