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80 дней до начала войны: учащиеся кадетских и военных классов в Гомеле заступили на Вахту памяти возле Вечного огня

05.04.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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80 дней до начала Великой Отечественной войны. В Гомеле учащиеся кадетских и военных классов заступили на Вахту памяти возле Вечного огня.

Ежедневно до 22 июня школьники будут нести дежурство у братской могилы советских воинов и подпольщиков. В годы войны в области действовали почти 150 партизанских отрядов. Каждые 15 мин. – новая смена, заступают по 7 человек. Это знак благодарности поколениям мужественных героев – за Победу, свободу и независимость.

22 июня исполнится 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны, в которой Беларусь потеряла каждого третьего жителя. И эта трагическая страница в истории не забыта. Вслед за областным центром Вахты памяти пройдут и в районах: школьники возьмут шефство над памятниками, мемориалами и военными захоронениями.

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Теги: Гомель
 
 
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80 дней до начала Великой Отечественной войны. В Гомеле учащиеся кадетских и военных классов заступили на Вахту памяти возле Вечного огня. Ежедневно до 22 июня...
 
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